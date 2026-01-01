Implemente Cassandra Reaper com instalação de um clique.
Agendador de reparação centralizado e interface web para manter os clusters Apache Cassandra saudáveis e consistentes.
Escolha um plano VPS para Cassandra Reaper
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Cassandra Reaper
O Cassandra Reaper é a ferramenta de código aberto de facto para orquestrar reparações do Apache Cassandra em clusters de um único centro de dados e de vários locais. Originalmente criado no Spotify e mantido pela The Last Pickle, o Reaper segmenta grandes reparações em unidades geríveis, executa-as de forma oportuna em vários nós e retoma de forma segura após falhas — substituindo scripts nodetool frágeis, acionados por cron, por um fluxo de trabalho observável e com estado.
Alojar o Reaper no seu VPS dá aos operadores um painel de controlo dedicado com uma interface web, API REST e um endpoint de métricas. Esta implementação inclui um nó Apache Cassandra para que possa ligar, agendar e executar reparações imediatamente, e, em seguida, registar clusters de produção adicionais via JMX, conforme necessário.
Principais características de Cassandra Reaper
Reparações segmentadas
Divida as reparações em pequenos intervalos e execute-as de forma oportunista pelos nós para evitar sobrecarregar o cluster.
Agendamento de reparação
Agende reparações recorrentes por keyspace com intensidade, paralelismo e número de segmentos configuráveis.
Controlo multi-cluster
Registar e gerir reparações para vários clusters Cassandra a partir de uma única interface web e API REST.
Pausar e retomar
Execuções de reparação com estado podem ser pausadas, retomadas e recuperadas após reinícios sem perder o progresso.
Métricas e observabilidade
As métricas integradas do Dropwizard expõem o progresso de reparação, o estado do segmento e o estado de saúde do cluster JMX para monitorização.
Por que executar Cassandra Reaper na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
Apache CouchDB
Base de dados de documentos NoSQL multi-primária com uma API HTTP/JSON e sincronização offline