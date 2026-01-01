O Cassandra Reaper é a ferramenta de código aberto de facto para orquestrar reparações do Apache Cassandra em clusters de um único centro de dados e de vários locais. Originalmente criado no Spotify e mantido pela The Last Pickle, o Reaper segmenta grandes reparações em unidades geríveis, executa-as de forma oportuna em vários nós e retoma de forma segura após falhas — substituindo scripts nodetool frágeis, acionados por cron, por um fluxo de trabalho observável e com estado.

Alojar o Reaper no seu VPS dá aos operadores um painel de controlo dedicado com uma interface web, API REST e um endpoint de métricas. Esta implementação inclui um nó Apache Cassandra para que possa ligar, agendar e executar reparações imediatamente, e, em seguida, registar clusters de produção adicionais via JMX, conforme necessário.