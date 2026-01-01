Monica é um sistema de gestão de relacionamentos pessoais de código aberto, construído com Laravel, que ajuda a recordar tudo o que é importante sobre as pessoas na sua vida. Documente contactos, conversas, aniversários, ideias de presentes, dívidas e eventos da vida numa única interface privada disponível em 27 idiomas. Ao contrário das redes sociais e dos gestores de contactos na cloud, Monica foi concebido para autoalojamento, para que os seus dados mais pessoais nunca saiam da sua infraestrutura.

Uma vez que Monica armazena detalhes de relacionamentos que nunca confiaria a uma plataforma comercial – histórico de saúde familiar, conversas privadas, preferências pessoais – executá-lo no seu próprio VPS garante total soberania dos dados, sem publicidade, sem rastreamento comportamental e sem acesso de terceiros às suas informações.