Implemente Monica numa instalação com um clique.
Gestor de relacionamentos pessoais de código aberto para registar contactos, conversas e eventos da vida de forma privada.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Monica
Monica é um sistema de gestão de relacionamentos pessoais de código aberto, construído com Laravel, que ajuda a recordar tudo o que é importante sobre as pessoas na sua vida. Documente contactos, conversas, aniversários, ideias de presentes, dívidas e eventos da vida numa única interface privada disponível em 27 idiomas. Ao contrário das redes sociais e dos gestores de contactos na cloud, Monica foi concebido para autoalojamento, para que os seus dados mais pessoais nunca saiam da sua infraestrutura.
Uma vez que Monica armazena detalhes de relacionamentos que nunca confiaria a uma plataforma comercial – histórico de saúde familiar, conversas privadas, preferências pessoais – executá-lo no seu próprio VPS garante total soberania dos dados, sem publicidade, sem rastreamento comportamental e sem acesso de terceiros às suas informações.
Principais características de Monica
Registo de Contactos
Registe cada conversa, atividade e interação com um contacto, juntamente com notas e lembretes, para que nada importante seja esquecido.
Lembretes de Aniversário e Eventos
Configure lembretes de email para aniversários, datas comemorativas e eventos personalizados para que nunca perca uma data importante num relacionamento.
Controlo de Presentes e Dívidas
Registe ideias de presentes e presentes anteriores por contacto, e acompanhe dívidas e empréstimos informais para manter as relações livres de ambiguidades financeiras.
Mapeamento de relacionamentos
Defina relações entre contactos e construa árvores genealógicas para compreender e documentar as ligações entre as pessoas que conhece.
Propriedade Total da Privacidade
Todos os dados permanecem no seu VPS, sem acesso de terceiros, sem criação de perfis de publicidade e com controlo total sobre cópias de segurança e exportações.
Por que executar Monica na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.