Implemente o FreshRSS com instalação de um clique.
Agregador de feeds RSS leve e autoalojado para gerir todos os seus sites favoritos e fontes de notícias num só lugar.
Escolha um plano VPS para FreshRSS
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com FreshRSS
FreshRSS é um agregador de feeds RSS e Atom gratuito e autoalojado que reúne todas as suas fontes de informação numa única e rápida interface de leitura. Construído em PHP e exigindo recursos mínimos, suporta implementações multiutilizador, atalhos de teclado extensivos, filtragem avançada e obtenção de conteúdo completo do artigo — para que nunca tenha de visitar cada fonte individualmente. O design responsivo para dispositivos móveis e a compatibilidade com API com leitores de terceiros como Reeder e NetNewsWire tornam-no um substituto completo para serviços descontinuados como o Google Reader.
Autoalojar o FreshRSS no seu VPS significa atualizações de feeds 24 horas por dia, 7 dias por semana, independentemente da sua ligação à internet local, privacidade completa sobre os seus hábitos de leitura e nenhum algoritmo a decidir o que vê. As suas subscrições cuidadosamente selecionadas e o histórico de leitura são preservados em armazenamento persistente, seguros em todas as atualizações de contentores.
Principais características de FreshRSS
Suporte para vários utilizadores
Crie contas separadas com subscrições individuais e preferências de leitura, tornando-o adequado para famílias e equipas.
Filtragem Avançada
Filtre artigos por palavras-chave, autores ou regras personalizadas e pesquise em todos os feeds para encontrar qualquer conteúdo instantaneamente.
APIs de Leitura de Terceiros
Compatível com as APIs do Fever e do Google Reader para que aplicações móveis populares como o Reeder e o Unread possam sincronizar com a sua instância.
Obtenção do Artigo Completo
Recupere o conteúdo completo do artigo para feeds que publicam apenas resumos, mantendo tudo legível numa única interface.
Importação e Exportação OPML
Migre as suas subscrições de qualquer leitor de feeds utilizando ficheiros OPML padrão, sem necessidade de reintrodução manual.
Por que executar FreshRSS na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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Anki Sync Server Enhanced
Servidor de sincronização Anki autoalojado com suporte multiutilizador, cópias de segurança e painel de controlo web