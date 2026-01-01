FreshRSS é um agregador de feeds RSS e Atom gratuito e autoalojado que reúne todas as suas fontes de informação numa única e rápida interface de leitura. Construído em PHP e exigindo recursos mínimos, suporta implementações multiutilizador, atalhos de teclado extensivos, filtragem avançada e obtenção de conteúdo completo do artigo — para que nunca tenha de visitar cada fonte individualmente. O design responsivo para dispositivos móveis e a compatibilidade com API com leitores de terceiros como Reeder e NetNewsWire tornam-no um substituto completo para serviços descontinuados como o Google Reader.

Autoalojar o FreshRSS no seu VPS significa atualizações de feeds 24 horas por dia, 7 dias por semana, independentemente da sua ligação à internet local, privacidade completa sobre os seus hábitos de leitura e nenhum algoritmo a decidir o que vê. As suas subscrições cuidadosamente selecionadas e o histórico de leitura são preservados em armazenamento persistente, seguros em todas as atualizações de contentores.