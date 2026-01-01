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400 GB de espaço em disco NVMe
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KVM 1
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com FreshRSS

FreshRSS é um agregador de feeds RSS e Atom gratuito e autoalojado que reúne todas as suas fontes de informação numa única e rápida interface de leitura. Construído em PHP e exigindo recursos mínimos, suporta implementações multiutilizador, atalhos de teclado extensivos, filtragem avançada e obtenção de conteúdo completo do artigo — para que nunca tenha de visitar cada fonte individualmente. O design responsivo para dispositivos móveis e a compatibilidade com API com leitores de terceiros como Reeder e NetNewsWire tornam-no um substituto completo para serviços descontinuados como o Google Reader.

Autoalojar o FreshRSS no seu VPS significa atualizações de feeds 24 horas por dia, 7 dias por semana, independentemente da sua ligação à internet local, privacidade completa sobre os seus hábitos de leitura e nenhum algoritmo a decidir o que vê. As suas subscrições cuidadosamente selecionadas e o histórico de leitura são preservados em armazenamento persistente, seguros em todas as atualizações de contentores.

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O que pode criar com {name}

Principais características de FreshRSS

Suporte para vários utilizadores

Crie contas separadas com subscrições individuais e preferências de leitura, tornando-o adequado para famílias e equipas.

Filtragem Avançada

Filtre artigos por palavras-chave, autores ou regras personalizadas e pesquise em todos os feeds para encontrar qualquer conteúdo instantaneamente.

APIs de Leitura de Terceiros

Compatível com as APIs do Fever e do Google Reader para que aplicações móveis populares como o Reeder e o Unread possam sincronizar com a sua instância.

Obtenção do Artigo Completo

Recupere o conteúdo completo do artigo para feeds que publicam apenas resumos, mantendo tudo legível numa única interface.

Importação e Exportação OPML

Migre as suas subscrições de qualquer leitor de feeds utilizando ficheiros OPML padrão, sem necessidade de reintrodução manual.

Por que executar FreshRSS na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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Anki Sync Server Enhanced

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Servidor de sincronização Anki autoalojado com suporte multiutilizador, cópias de segurança e painel de controlo web

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