Implemente Jellyseerr com instalação de um clique.
Ferramenta de gestão de pedidos de multimédia que permite aos utilizadores descobrir e pedir filmes e séries de TV para Jellyfin, Emby e Plex.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Jellyseerr
O Jellyseerr é um front-end de pedido e gestão de multimédia para servidores multimédia autoalojados, concebido para dar aos utilizadores uma forma elegante de descobrir e pedir conteúdo sem acesso direto ao Sonarr ou ao Radarr. Os utilizadores navegam num catálogo rico, enviam pedidos e recebem notificações quando o conteúdo fica disponível – enquanto os administradores aprovam os pedidos e gerem o processamento através de um painel de controlo limpo.
A autoalojagem do Jellyseerr juntamente com o seu servidor multimédia mantém todo o histórico de pedidos, contas de utilizador e credenciais de integração no seu próprio VPS. Os utilizadores podem navegar e pedir conteúdo 24/7 a partir de qualquer dispositivo, com início de sessão único a partir das suas contas existentes do Jellyfin, Emby ou Plex, tornando a experiência perfeita desde o momento em que iniciam sessão.
Principais características de Jellyseerr
Jellyfin SSO
Os utilizadores iniciam sessão com as suas credenciais existentes do Jellyfin, Emby ou Plex – não é necessária a criação de uma conta separada para os seus utilizadores de servidor de multimédia existentes.
Integração Sonarr e Radarr
Pedidos aprovados são enviados diretamente para Sonarr ou Radarr para download automático e adição à biblioteca sem passos manuais do administrador.
Fluxo de Trabalho de Aprovação de Pedido
Os administradores analisam os pedidos pendentes a partir de um painel central e aprovam ou recusam-nos com um único clique antes que o processamento comece.
Permissões Granulares
O controlo de acesso baseado em funções com quotas e limites de pedidos por utilizador impede que qualquer utilizador sobrecarregue as filas de download.
Notificações Multicanal
Notificar utilizadores via Discord, Telegram, Slack, email, Pushover e webhooks quando o conteúdo solicitado estiver disponível para visualização.
Por que executar Jellyseerr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.