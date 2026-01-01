O Jellyseerr é um front-end de pedido e gestão de multimédia para servidores multimédia autoalojados, concebido para dar aos utilizadores uma forma elegante de descobrir e pedir conteúdo sem acesso direto ao Sonarr ou ao Radarr. Os utilizadores navegam num catálogo rico, enviam pedidos e recebem notificações quando o conteúdo fica disponível – enquanto os administradores aprovam os pedidos e gerem o processamento através de um painel de controlo limpo.

A autoalojagem do Jellyseerr juntamente com o seu servidor multimédia mantém todo o histórico de pedidos, contas de utilizador e credenciais de integração no seu próprio VPS. Os utilizadores podem navegar e pedir conteúdo 24/7 a partir de qualquer dispositivo, com início de sessão único a partir das suas contas existentes do Jellyfin, Emby ou Plex, tornando a experiência perfeita desde o momento em que iniciam sessão.