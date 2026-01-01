Implemente Navidrome com um clique.
Servidor de streaming de música leve e autoalojado que reproduz a sua coleção pessoal em qualquer lugar via navegador ou aplicações compatíveis com Subsonic.
Escolha um plano VPS para Navidrome
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Navidrome
O Navidrome é um servidor de streaming de música leve e rápido que lhe dá acesso, semelhante ao Spotify, à sua própria coleção de música a partir de qualquer dispositivo. Analisa automaticamente as suas pastas de música, extrai metadados e serve ficheiros MP3, FLAC, AAC, OGG e OPUS através de uma interface web moderna e de uma API compatível com Subsonic, suportada por dezenas de aplicações móveis, incluindo DSub, Symfonium e Feishin. O suporte multiutilizador significa que cada ouvinte obtém as suas próprias listas de reprodução, classificações e estatísticas de audição.
O autoalojamento do Navidrome significa acesso permanente a todos os álbuns que possui, independentemente de alterações de licenciamento ou encerramentos de serviço. Não há taxas de subscrição, sem compressão da qualidade de áudio e sem rastreamento comportamental – apenas a sua música, transmitida a partir da sua própria infraestrutura com qualidade total.
Principais características de Navidrome
Subsonic API compatível
Funciona com dezenas de aplicações móveis no iOS e Android, para que possa escolher o seu leitor preferido sem ficar preso a um cliente proprietário.
Suporte Multiformato
Transmite MP3, FLAC, AAC, OGG e OPUS com transcodificação em tempo real para adaptar a taxa de bits para ligações mais lentas sem perder a qualidade da fonte.
Análise Automática da Biblioteca
Analisa automaticamente as pastas de música numa programação configurável, extraindo metadados e capas de álbum para que a sua biblioteca se mantenha atualizada à medida que adiciona ficheiros.
Audição Multiutilizador
Cada utilizador obtém listas de reprodução independentes, classificações por estrelas e histórico de audição num servidor partilhado, sem interferir com mais ninguém.
Scrobbling do Last.fm
Regista o seu histórico de audição para Last.fm e ListenBrainz automaticamente, mantendo as suas contagens de reprodução e perfil de música atualizados.
Por que executar Navidrome na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.