O Navidrome é um servidor de streaming de música leve e rápido que lhe dá acesso, semelhante ao Spotify, à sua própria coleção de música a partir de qualquer dispositivo. Analisa automaticamente as suas pastas de música, extrai metadados e serve ficheiros MP3, FLAC, AAC, OGG e OPUS através de uma interface web moderna e de uma API compatível com Subsonic, suportada por dezenas de aplicações móveis, incluindo DSub, Symfonium e Feishin. O suporte multiutilizador significa que cada ouvinte obtém as suas próprias listas de reprodução, classificações e estatísticas de audição.

O autoalojamento do Navidrome significa acesso permanente a todos os álbuns que possui, independentemente de alterações de licenciamento ou encerramentos de serviço. Não há taxas de subscrição, sem compressão da qualidade de áudio e sem rastreamento comportamental – apenas a sua música, transmitida a partir da sua própria infraestrutura com qualidade total.