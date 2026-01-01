Implemente o PieFed com instalação de um clique.
Agregador de links e plataforma de discussão federado, ao estilo Reddit, com ferramentas de moderação de excelência e interoperabilidade com ActivityPub.
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O que pode criar com PieFed
PieFed é um agregador de links federado de código aberto e plataforma de discussão — uma alternativa ao Lemmy e Mbin escrita em Python com Flask. Conecta-se ao Fediverso mais amplo através do ActivityPub para que os utilizadores no Lemmy, Mbin, Mastodon e outros servidores compatíveis possam subscrever comunidades que hospeda, e os seus membros possam seguir comunidades em qualquer lugar.
O PieFed diferencia-se com um forte foco na saúde da comunidade: níveis de confiança integrados, avisos de conteúdo, curadoria de feeds baseada em tópicos e ferramentas de moderação granulares são essenciais para a plataforma, em vez de extensões adicionais. O autoalojamento no seu VPS mantém a propriedade do conteúdo, a política de moderação e os dados dos membros totalmente sob o seu controlo, sem manipulação algorítmica de feeds ou dependência da plataforma.
Principais características de PieFed
Federação ActivityPub
Interopera com Lemmy, Mbin, Mastodon e outros serviços do Fediverso para que as suas comunidades alcancem utilizadores em toda a rede sem os prender a uma única plataforma.
Moderação de Primeira Classe
Níveis de confiança, filas de denúncias, avisos de conteúdo e regras por comunidade dão aos moderadores controlo preciso sobre a qualidade da discussão desde o primeiro dia.
Fluxos baseados em tópicos
Agrupe comunidades relacionadas em tópicos e permita que os utilizadores sigam áreas de interesse completas em vez de subscreverem comunidades uma a uma.
Votação e Respostas Encadeadas
Comentários encadeados, com o familiar estilo Reddit, com votação positiva e negativa e várias opções de ordenação para classificar as discussões.
API Incorporada
A API Alpha compatível com clientes Lemmy permite aos utilizadores navegar e publicar a partir de aplicações móveis e de ambiente de trabalho de terceiros já existentes no ecossistema.
Pilha Python leve
Flask, PostgreSQL, Redis e Celery funcionam eficientemente em hardware VPS modesto, deixando margem para o crescimento da comunidade sem custos de infraestrutura.
Por que executar PieFed na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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