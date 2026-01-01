PieFed é um agregador de links federado de código aberto e plataforma de discussão — uma alternativa ao Lemmy e Mbin escrita em Python com Flask. Conecta-se ao Fediverso mais amplo através do ActivityPub para que os utilizadores no Lemmy, Mbin, Mastodon e outros servidores compatíveis possam subscrever comunidades que hospeda, e os seus membros possam seguir comunidades em qualquer lugar.

O PieFed diferencia-se com um forte foco na saúde da comunidade: níveis de confiança integrados, avisos de conteúdo, curadoria de feeds baseada em tópicos e ferramentas de moderação granulares são essenciais para a plataforma, em vez de extensões adicionais. O autoalojamento no seu VPS mantém a propriedade do conteúdo, a política de moderação e os dados dos membros totalmente sob o seu controlo, sem manipulação algorítmica de feeds ou dependência da plataforma.