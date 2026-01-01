O Ghostfolio é um painel de controlo de finanças pessoais de código aberto que consolida o seu portefólio de investimentos em várias classes de ativos — ações, ETFs, criptomoedas e muito mais — numa única vista unificada. Oferece análises de desempenho detalhadas, retornos ponderados pelo tempo e dados de mercado em tempo real, sem enviar os seus dados financeiros para serviços de terceiros.

O autoalojamento do Ghostfolio no seu VPS dá-lhe a propriedade total de informações financeiras sensíveis. Esta implementação inclui o PostgreSQL para armazenamento de dados duradouro e o Redis para cache, garantindo cálculos de portefólio rápidos e um desempenho fiável à medida que o seu histórico de transações cresce.