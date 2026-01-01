Implemente o Ghostfolio com instalação de um clique.
Painel de gestão de património de código aberto, focado na privacidade, para acompanhar investimentos em ações, ETFs e criptomoedas.
Escolha um plano VPS para Ghostfolio
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Ghostfolio
O Ghostfolio é um painel de controlo de finanças pessoais de código aberto que consolida o seu portefólio de investimentos em várias classes de ativos — ações, ETFs, criptomoedas e muito mais — numa única vista unificada. Oferece análises de desempenho detalhadas, retornos ponderados pelo tempo e dados de mercado em tempo real, sem enviar os seus dados financeiros para serviços de terceiros.
O autoalojamento do Ghostfolio no seu VPS dá-lhe a propriedade total de informações financeiras sensíveis. Esta implementação inclui o PostgreSQL para armazenamento de dados duradouro e o Redis para cache, garantindo cálculos de portefólio rápidos e um desempenho fiável à medida que o seu histórico de transações cresce.
Principais características de Ghostfolio
Acompanhamento de multiativos
Monitorize ações, ETFs, criptomoedas, obrigações e ativos alternativos num único painel de controlo de portefólio unificado.
Desempenho Analytics
Retornos detalhados ponderados pelo tempo, taxa interna de retorno e métricas de desempenho anualizadas ajudam a avaliar as suas decisões de investimento.
Design com prioridade na privacidade
Todos os dados financeiros permanecem no seu próprio servidor — sem acesso de terceiros na cloud ao seu portefólio ou histórico de transações.
Acompanhamento de dividendos
Acompanhe os rendimentos de dividendos e as distribuições em todas as participações com relatórios de rendimento e cálculos de rendibilidade.
Importação de CSV
Importe transações de ficheiros CSV e várias plataformas de corretagem para integrar rapidamente o seu histórico de portefólio existente.
Por que executar Ghostfolio na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.