Implemente o iTop com um clique.
Plataforma ITSM e CMDB de código aberto para gerir serviços de TI, infraestrutura e fluxos de trabalho de suporte.
Escolha um plano VPS para iTop
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com iTop
iTop (Portal de Operações de TI) é uma plataforma de Gestão de Serviços de TI totalmente de código aberto e baseada na web, construída em torno das melhores práticas ITIL. Combina uma poderosa Base de Dados de Gestão de Configuração com módulos de helpdesk, gestão de incidentes, problemas, mudanças e serviços — tudo numa única aplicação auto-hospedada.
Ao contrário das ferramentas ITSM SaaS que cobram por agente, o auto-alojamento do iTop no seu próprio VPS dá à sua equipa de TI controlo total sobre os seus dados, personalização e integrações. Pode estender o iTop através de extensões do iTop Hub para o adaptar aos seus fluxos de trabalho operacionais específicos.
Principais características de iTop
CMDB Integrado
Monitorize todos os ativos de TI e as suas relações numa base de dados totalmente personalizável com análise de impacto gráfica.
Incidente e serviço de apoio
Gerir tickets de suporte com monitorização de SLA, notificações de utilizadores e um registo de auditoria completo de todas as ações realizadas.
Gestão de mudanças
Planeie e aprove alterações com fluxos de trabalho estruturados que mantêm o seu ambiente de TI estável e rastreável.
Catálogo de serviços
Definir e gerir ofertas de serviço, contratos e metas de SLA em toda a organização de TI.
Extensível via extensões
Expanda o iTop com extensões da comunidade e comerciais do iTop Hub sem modificar o código principal.
Por que executar iTop na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.