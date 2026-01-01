iTop (Portal de Operações de TI) é uma plataforma de Gestão de Serviços de TI totalmente de código aberto e baseada na web, construída em torno das melhores práticas ITIL. Combina uma poderosa Base de Dados de Gestão de Configuração com módulos de helpdesk, gestão de incidentes, problemas, mudanças e serviços — tudo numa única aplicação auto-hospedada.

Ao contrário das ferramentas ITSM SaaS que cobram por agente, o auto-alojamento do iTop no seu próprio VPS dá à sua equipa de TI controlo total sobre os seus dados, personalização e integrações. Pode estender o iTop através de extensões do iTop Hub para o adaptar aos seus fluxos de trabalho operacionais específicos.