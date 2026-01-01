O Umami é uma plataforma de análise web rápida e de código aberto que monitoriza o tráfego do site sem cookies, recolha de impressões digitais ou partilha de dados entre sites. Está em conformidade com o RGPD por predefinição, tornando-o uma alternativa direta ao Google Analytics para equipas que priorizam a privacidade dos visitantes e a propriedade dos dados.

O autoalojamento do Umami num VPS significa que todos os dados dos visitantes permanecem na sua infraestrutura sem acesso de terceiros. Uma única instalação com base de dados PostgreSQL pode monitorizar vários sites, eventos personalizados e campanhas UTM através de um painel em tempo real limpo e acessível a toda a sua equipa.