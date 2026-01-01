Instale o Umami Analytics com um clique.
Alternativa de análise web de código aberto, focada na privacidade, ao Google Analytics, sem cookies e com conformidade com o RGPD por predefinição.
Escolha um plano VPS para Umami Analytics
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Umami Analytics
O Umami é uma plataforma de análise web rápida e de código aberto que monitoriza o tráfego do site sem cookies, recolha de impressões digitais ou partilha de dados entre sites. Está em conformidade com o RGPD por predefinição, tornando-o uma alternativa direta ao Google Analytics para equipas que priorizam a privacidade dos visitantes e a propriedade dos dados.
O autoalojamento do Umami num VPS significa que todos os dados dos visitantes permanecem na sua infraestrutura sem acesso de terceiros. Uma única instalação com base de dados PostgreSQL pode monitorizar vários sites, eventos personalizados e campanhas UTM através de um painel em tempo real limpo e acessível a toda a sua equipa.
Principais características de Umami Analytics
Rastreamento sem cookies
Umami recolhe dados analíticos sem cookies ou identificadores persistentes, garantindo a conformidade com o RGPD e o CCPA de imediato.
Suporte multi-site
Monitorize websites ilimitados a partir de uma única instalação Umami com dashboards separados e dados isolados para cada propriedade.
Eventos personalizados
Monitorize os cliques nos botões, envios de formulários, transferências e qualquer interação personalizada do utilizador para além das visualizações de página padrão.
Painel de controlo em tempo real
Visualize as contagens de visitantes em tempo real, as páginas mais visitadas, as fontes de referência e a discriminação por dispositivo, atualizados em tempo real sem atualização da página.
Rastreamento de campanhas UTM
Meça o desempenho das campanhas de marketing ao monitorizar os parâmetros UTM em todos os websites monitorizados.
Por que executar Umami Analytics na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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