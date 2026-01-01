Implemente Polaris com instalação de um clique.
Servidor de streaming de música leve com tecnologia Rust que coloca a sua coleção pessoal em todos os dispositivos que possui.
Escolha um plano VPS para Polaris
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Polaris
Polaris é um servidor de streaming de música de código aberto escrito em Rust, construído para disponibilizar uma biblioteca de música pessoal a partir de qualquer navegador ou dispositivo móvel com hardware mínimo. O núcleo Rust mantém o uso de memória e a carga da CPU baixos o suficiente para funcionar confortavelmente em planos VPS de nível básico, enquanto indexa confortavelmente bibliotecas com dezenas de milhares de faixas nos formatos FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV e AIFF.
A auto-hospedagem do Polaris mantém cada álbum, rip e download do Bandcamp sob o seu controlo, sem taxa mensal, sem rotatividade de catálogo e sem dados de audição vendidos a terceiros. A primeira pessoa a abrir a interface web completa um breve assistente de configuração que emparelha o caminho da biblioteca com uma conta de administrador, para que as credenciais iniciais nunca apareçam em registos ou no modelo de implementação.
Principais características de Polaris
Desempenho do Rust
A implementação nativa em Rust mantém o uso de memória e CPU baixo para que uma biblioteca grande flua sem problemas mesmo nos planos de VPS mais pequenos.
Suporte a formato sem perdas
Transmite FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV e AIFF com qualidade original, sem recodificação forçada dos seus ficheiros master.
Assistente de configuração da primeira visita
Um fluxo de boas-vindas orientado associa a sua pasta de música a uma conta de administrador no primeiro carregamento, sem credenciais predefinidas incorporadas na imagem.
Listas de reprodução multiutilizador
Cada membro do agregado familiar obtém a sua própria conta, listas de reprodução e histórico de audição sem cruzar bibliotecas num servidor partilhado.
API compatível com Subsonic
Expõe uma API compatível com Subsonic para que dezenas de clientes iOS, Android e de desktop da comunidade se possam ligar sem uma aplicação proprietária.
Administração baseada no navegador
Toda a configuração — utilizadores, pontos de montagem, DDNS, regras de capa de álbum — pode ser editada a partir da interface web sem aceder ao contentor via shell.
Por que executar Polaris na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.