Polaris é um servidor de streaming de música de código aberto escrito em Rust, construído para disponibilizar uma biblioteca de música pessoal a partir de qualquer navegador ou dispositivo móvel com hardware mínimo. O núcleo Rust mantém o uso de memória e a carga da CPU baixos o suficiente para funcionar confortavelmente em planos VPS de nível básico, enquanto indexa confortavelmente bibliotecas com dezenas de milhares de faixas nos formatos FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV e AIFF.

A auto-hospedagem do Polaris mantém cada álbum, rip e download do Bandcamp sob o seu controlo, sem taxa mensal, sem rotatividade de catálogo e sem dados de audição vendidos a terceiros. A primeira pessoa a abrir a interface web completa um breve assistente de configuração que emparelha o caminho da biblioteca com uma conta de administrador, para que as credenciais iniciais nunca apareçam em registos ou no modelo de implementação.