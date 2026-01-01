Phoenix é uma plataforma de observabilidade de IA de código aberto, construída pela Arize AI para equipas que desenvolvem aplicações com grandes modelos de linguagem, agentes e pipelines de recuperação. Captura cada rastreio produzido pela sua aplicação através da instrumentação padrão OpenTelemetry, revelando latência, utilização de tokens e qualidade da resposta para que os engenheiros possam detetar regressões antes que cheguem aos clientes. Com integrações prontas a usar para LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic e a maioria dos outros frameworks de IA, o Phoenix integra-se em pipelines existentes sem reescrita de código.

Autoalojar o Phoenix no seu próprio VPS mantém os prompts, as saídas do modelo e o contexto de recuperação na infraestrutura que controla. Não há taxas por rastreio nem restrições de residência de dados — armazene tanta telemetria quanto o seu disco permitir.