Implemente Phoenix com instalação de um clique.
Plataforma open-source de observabilidade de IA para rastrear, avaliar e monitorizar aplicações LLM e agentes de IA em produção.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Phoenix
Phoenix é uma plataforma de observabilidade de IA de código aberto, construída pela Arize AI para equipas que desenvolvem aplicações com grandes modelos de linguagem, agentes e pipelines de recuperação. Captura cada rastreio produzido pela sua aplicação através da instrumentação padrão OpenTelemetry, revelando latência, utilização de tokens e qualidade da resposta para que os engenheiros possam detetar regressões antes que cheguem aos clientes. Com integrações prontas a usar para LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic e a maioria dos outros frameworks de IA, o Phoenix integra-se em pipelines existentes sem reescrita de código.
Autoalojar o Phoenix no seu próprio VPS mantém os prompts, as saídas do modelo e o contexto de recuperação na infraestrutura que controla. Não há taxas por rastreio nem restrições de residência de dados — armazene tanta telemetria quanto o seu disco permitir.
Principais características de Phoenix
Rastreamento OpenTelemetry
Capture a árvore de execução completa de cada chamada de LLM, invocação de ferramenta e passo de recuperação utilizando o protocolo OTLP padrão.
Estrutura de avaliação
Executar avaliadores baseados em LLM como juiz e em código em conjuntos de dados para avaliar a qualidade das respostas e detetar regressões antes da implementação.
Playground de Prompts
Itere sobre instruções lado a lado entre modelos e parâmetros sem tocar no código da aplicação ou reimplantar.
Integrações de Framework
Instrumentação de integração direta para LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock e Vertex AI.
Experiências com conjuntos de dados
Crie conjuntos de dados a partir de traços de produção e reproduza-os contra novas versões de prompts ou modelos para comparar os resultados.
Análise de incorporação
Inspecione a qualidade da recuperação com visualizações de incorporações que revelam desvios, clusters e resultados de baixa relevância.
Por que executar Phoenix na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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