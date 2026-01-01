Homer é um dashboard leve e de código aberto que transforma a sua coleção de serviços autoalojados numa página inicial limpa e organizada. Configurado inteiramente através de um único ficheiro YAML, não requer base de dados nem backend — apenas algumas linhas para construir um portal polido para cada aplicação no seu servidor. As alterações ao ficheiro de configuração entram em vigor imediatamente após a atualização da página, tornando a manutenção do seu dashboard sem esforço.

Autoalojar o Homer no seu próprio VPS significa que o seu dashboard permanece privado, carrega instantaneamente a partir de ficheiros estáticos e pode ser personalizado sem limites. Com suporte PWA, instala-se em dispositivos móveis como uma aplicação nativa, dando a si e à sua equipa acesso rápido a todos os seus serviços a partir de qualquer lugar.