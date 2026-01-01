Implemente Homer com instalação em um clique.
Um painel de controlo estático extremamente simples para organizar todos os seus serviços autoalojados numa única página inicial bonita.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Homer
Homer é um dashboard leve e de código aberto que transforma a sua coleção de serviços autoalojados numa página inicial limpa e organizada. Configurado inteiramente através de um único ficheiro YAML, não requer base de dados nem backend — apenas algumas linhas para construir um portal polido para cada aplicação no seu servidor. As alterações ao ficheiro de configuração entram em vigor imediatamente após a atualização da página, tornando a manutenção do seu dashboard sem esforço.
Autoalojar o Homer no seu próprio VPS significa que o seu dashboard permanece privado, carrega instantaneamente a partir de ficheiros estáticos e pode ser personalizado sem limites. Com suporte PWA, instala-se em dispositivos móveis como uma aplicação nativa, dando a si e à sua equipa acesso rápido a todos os seus serviços a partir de qualquer lugar.
Principais características de Homer
Configuração YAML
Defina todo o painel de controlo num único ficheiro config.yml — sem base de dados, sem backend e sem reinícios necessários para ver as alterações.
Cartões de Serviço Inteligentes
Exiba indicadores de estado em tempo real para os seus serviços, mostrando se estão acessíveis diretamente a partir do painel de controlo num relance.
Pesquisa Difusa
Encontre rapidamente qualquer serviço ou link com pesquisa difusa integrada e atalhos de teclado para uma navegação rápida e controlada por teclado.
Apoio PWA
Instale o Homer como uma Aplicação Web Progressiva em qualquer dispositivo para acesso instantâneo, sem necessidade de marcadores, aos seus serviços autoalojados.
Personalização do Tema
Escolha entre temas da comunidade como Catppuccin e Dracula, ou escreva as suas próprias substituições CSS para corresponder a qualquer estilo.
Por que executar Homer na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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