Implemente ScyllaDB com uma instalação de um clique.
Base de dados NoSQL de alto débito, compatível diretamente com Apache Cassandra e Amazon DynamoDB.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ScyllaDB
ScyllaDB é uma base de dados NoSQL de coluna larga, distribuída e de código aberto, escrita em C++ na arquitetura Seastar shard-per-core. Suporta nativamente a Cassandra Query Language (CQL) e a API Amazon DynamoDB, permitindo que as aplicações Cassandra e DynamoDB existentes se conectem sem alterações no código, enquanto correm numa fração do hardware.
O alojamento próprio do ScyllaDB no seu próprio VPS proporciona às aplicações uma latência previsível de um dígito de milissegundos para cargas de trabalho de séries temporais, IoT, mensagens, deteção de fraude e perfis de utilizador – sem preços por operação, sem limites de capacidade de leitura/escrita e sem dependência de fornecedor para um nível gerido de Cassandra ou DynamoDB.
Principais características de ScyllaDB
Compatível com Cassandra
Fala CQL nativamente e suporta todos os drivers Cassandra, para que as aplicações Cassandra existentes se conectem alterando apenas o endereço do host.
API do DynamoDB
A interface Alternator incorporada aceita o protocolo de comunicação do Amazon DynamoDB, permitindo que os clientes DynamoDB funcionem sem modificações em infraestruturas autoalojadas.
Motor Shard-Per-Core
O framework Seastar atribui um fragmento a cada núcleo de CPU para uma execução sem bloqueio e sem partilha que satura todos os núcleos sob carga.
Métricas Prometheus Integradas
O endpoint /metrics nativo expõe centenas de elementos internos da base de dados para Prometheus, Grafana e o ScyllaDB Monitoring Stack.
Autorização ao Nível da Linha
O CassandraAuthorizer impõe permissões por função em keyspaces, tabelas e linhas para que cada aplicação se conecte com o privilégio mínimo necessário.
Escalável Linearmente
Adicione nós para escalar o débito e o armazenamento horizontalmente – os clusters abrangem rotineiramente dezenas de nós, servindo milhões de operações por segundo.
Por que executar ScyllaDB na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.