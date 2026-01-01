ScyllaDB é uma base de dados NoSQL de coluna larga, distribuída e de código aberto, escrita em C++ na arquitetura Seastar shard-per-core. Suporta nativamente a Cassandra Query Language (CQL) e a API Amazon DynamoDB, permitindo que as aplicações Cassandra e DynamoDB existentes se conectem sem alterações no código, enquanto correm numa fração do hardware.

O alojamento próprio do ScyllaDB no seu próprio VPS proporciona às aplicações uma latência previsível de um dígito de milissegundos para cargas de trabalho de séries temporais, IoT, mensagens, deteção de fraude e perfis de utilizador – sem preços por operação, sem limites de capacidade de leitura/escrita e sem dependência de fornecedor para um nível gerido de Cassandra ou DynamoDB.