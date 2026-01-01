Implemente o DumbDrop com instalação de um clique.
Carregador de ficheiros de arrastar e largar minimalista que coloca ficheiros diretamente numa pasta – sem base de dados, sem contas, sem complicações.
Escolha um plano VPS para DumbDrop
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com DumbDrop
DumbDrop é uma aplicação de carregamento de ficheiros deliberadamente minimalista da DumbWare.io, construída com base na ideia de que partilhar ficheiros com um servidor não deve exigir um sistema de contas, um armazenamento de objetos ou uma subscrição na cloud. A interface é uma única zona de arrastar e largar — arraste os ficheiros para lá, e estes são guardados em disco num diretório de carregamento configurado que controla totalmente.
Apesar da sua pequena dimensão, o DumbDrop inclui extras práticos como proteção por PIN opcional, suporte para carregamento de diretórios, limites de tamanho configuráveis, filtragem por extensão de ficheiro e notificações Apprise. O autoalojamento num VPS mantém os ficheiros carregados privados, elimina as taxas de transferência por gigabyte de serviços de terceiros e oferece um ponto de entrega fiável para colaboradores que não têm acesso shell ou SFTP.
Principais características de DumbDrop
Carregamentos de arrastar e largar
Arraste um ficheiro, vários ficheiros ou uma pasta inteira para a página e a estrutura de diretórios original é preservada no disco.
Não é necessária base de dados
Ficheiros enviados são escritos diretamente para um diretório montado, por isso as cópias de segurança são uma simples cópia de pasta e não há nada para migrar.
Proteção PIN opcional
Defina um PIN de 4 a 10 dígitos para restringir carregamentos em servidores partilhados sem configurar um sistema de autenticação completo.
Notificações Apprise
Seja notificado através de qualquer canal suportado pelo Apprise sempre que um novo ficheiro for adicionado, com modelos personalizáveis para o nome do ficheiro, tamanho e utilização de armazenamento.
Listagem de ficheiros e limpeza
Ative o navegador de ficheiros opcional para descarregar ou eliminar ficheiros carregados diretamente da interface web sem acesso SSH.
Limites de extensão e tamanho
Restrinja os tipos de ficheiro aceites e limite os tamanhos de carregamento para manter a zona de largada alinhada com a forma como pretende que seja utilizada.
Por que executar DumbDrop na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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