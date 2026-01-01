DumbDrop é uma aplicação de carregamento de ficheiros deliberadamente minimalista da DumbWare.io, construída com base na ideia de que partilhar ficheiros com um servidor não deve exigir um sistema de contas, um armazenamento de objetos ou uma subscrição na cloud. A interface é uma única zona de arrastar e largar — arraste os ficheiros para lá, e estes são guardados em disco num diretório de carregamento configurado que controla totalmente.

Apesar da sua pequena dimensão, o DumbDrop inclui extras práticos como proteção por PIN opcional, suporte para carregamento de diretórios, limites de tamanho configuráveis, filtragem por extensão de ficheiro e notificações Apprise. O autoalojamento num VPS mantém os ficheiros carregados privados, elimina as taxas de transferência por gigabyte de serviços de terceiros e oferece um ponto de entrega fiável para colaboradores que não têm acesso shell ou SFTP.