Implemente Kroki com instalação de um clique.
API unificada de diagrama como código que converte descrições de texto em diagramas usando mais de 30 bibliotecas suportadas.
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O que pode criar com Kroki
Kroki é uma API HTTP unificada para gerar diagramas a partir de descrições textuais. Em vez de instalar e manter ferramentas separadas para cada formato de diagrama, o Kroki engloba mais de 30 bibliotecas de diagramas — incluindo PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr e Excalidraw — por trás de um único endpoint que devolve a saída em SVG, PNG ou PDF.
Alojar o Kroki no seu próprio VPS elimina qualquer dependência de serviços de renderização públicos, mantém os diagramas de arquitetura sensíveis dentro da sua rede e permite-lhe integrar a geração de diagramas em pipelines de documentação, wikis e fluxos de trabalho de CI/CD sem limites de taxa ou dados a sair da sua infraestrutura.
Principais características de Kroki
30+ bibliotecas de diagramas
Renderize PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN, e muitos mais a partir de um único endpoint de API.
Múltiplos formatos de saída
Obtenha os diagramas como SVG, PNG, PDF ou Base64 – escolha o formato que se adapta à sua cadeia de ferramentas de documentação.
Integração de pipeline
Compatível com substituição direta com Asciidoctor, Confluence, GitLab e qualquer ferramenta que suporte a sintaxe de bloco de diagrama Kroki.
Sem chamadas externas
Toda a renderização acontece localmente no seu VPS – os diagramas de arquitetura e sistema nunca saem da sua infraestrutura.
API HTTP Simples
Envie um pedido POST com a fonte do diagrama ou incorpore um URL GET – não é necessário SDK ou biblioteca de cliente.
Por que executar Kroki na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.