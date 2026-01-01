Neko é um navegador virtual autoalojado que transmite uma sessão de navegador em direto via WebRTC para que múltiplos utilizadores possam visualizá-la e controlá-la simultaneamente. Originalmente construído para festas de visualização, tornou-se uma plataforma de navegador remoto versátil que suporta Firefox, Chromium e outros motores com armazenamento de perfil persistente.

Autoalojar o Neko no seu próprio VPS coloca-o no controlo de quem pode aceder à sessão, mantém o seu IP doméstico privado e fornece a largura de banda de upload necessária para transmitir sem problemas a cada espetador conectado, sem depender de serviços de partilha de ecrã de terceiros.