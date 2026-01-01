Implemente Neko com instalação de um clique.
Navegador virtual autoalojado que transmite uma sessão partilhada a vários utilizadores em tempo real via WebRTC.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Neko
Neko é um navegador virtual autoalojado que transmite uma sessão de navegador em direto via WebRTC para que múltiplos utilizadores possam visualizá-la e controlá-la simultaneamente. Originalmente construído para festas de visualização, tornou-se uma plataforma de navegador remoto versátil que suporta Firefox, Chromium e outros motores com armazenamento de perfil persistente.
Autoalojar o Neko no seu próprio VPS coloca-o no controlo de quem pode aceder à sessão, mantém o seu IP doméstico privado e fornece a largura de banda de upload necessária para transmitir sem problemas a cada espetador conectado, sem depender de serviços de partilha de ecrã de terceiros.
Principais características de Neko
Streaming WebRTC em Tempo Real
A transmissão com latência ultrabaixa faz com que a interação remota do navegador pareça tão responsiva quanto a navegação local, mesmo para vários visualizadores simultâneos.
Controlo multiutilizador
Vários utilizadores podem partilhar o controlo do cursor e a introdução de teclado na mesma sessão, com indicadores visuais a mostrar a posição do cursor de cada participante.
Acesso Baseado em Função
As funções de administrador e de membro permitem conceder ou revogar o controlo em tempo real, mantendo as operações sensíveis protegidas enquanto permitem a navegação colaborativa.
Perfil de Navegador Persistente
As definições do navegador, os marcadores e os dados da sessão são armazenados num volume nomeado para que o seu navegador virtual continue exatamente de onde parou após os reinícios.
Motores de Navegador Flexíveis
Escolha entre Firefox, Chromium, ungoogled-chromium e outras variantes para corresponder à sua privacidade, compatibilidade ou requisitos de funcionalidades.
Por que executar Neko na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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