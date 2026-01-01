Implemente o NocoBase com instalação de um clique.
Plataforma no-code de código aberto extensível para construir ferramentas internas e aplicações de negócio com uma arquitetura baseada em plugins.
Escolha um plano VPS para NocoBase
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com NocoBase
A NocoBase é uma plataforma no-code/low-code de código aberto focada na escalabilidade, que combina uma interface visual com uma arquitetura baseada em plugins para que tanto os citizen developers como os engenheiros possam colaborar eficazmente. O seu motor de modelagem de dados, o criador de UI de arrastar e largar e as ferramentas de automação de workflows abrangem tudo, desde aplicações CRUD simples até aplicações de negócio multi-tenant complexas.
O autoalojamento da NocoBase no seu VPS elimina o preço por utilizador, mantém os dados de negócio sensíveis na sua própria infraestrutura e dá às equipas de desenvolvimento a liberdade de instalar plugins personalizados e integrar com sistemas internos sem quaisquer restrições de fornecedor.
Principais características de NocoBase
Modelação Visual de Dados
Defina tabelas, campos e relações complexas através de uma interface visual, com suporte para todos os tipos de campo comuns, incluindo anexos, fórmulas e consultas.
Criador de UI de arrastar e largar
Crie interfaces de aplicação responsivas ao organizar blocos e componentes numa tela, sem necessidade de código front-end para layouts padrão.
Arquitetura Baseada em Plugins
Estenda a plataforma com plugins da comunidade ou personalizados para novos tipos de campo, ações e integrações sem modificar a aplicação principal.
Automação de Fluxo de Trabalho
Crie processos de negócio condicionais e fluxos de aprovação visualmente, desencadeando ações em alterações de dados sem escrever a lógica de backend do zero.
Permissões Baseadas em Função
Controle o acesso a dados e elementos da interface de utilizador ao nível da função, suportando multi-tenancy e isolamento ao nível do departamento numa única instalação.
APIs Geradas Automaticamente
Cada modelo de dados expõe automaticamente endpoints de API REST, permitindo a integração com sistemas externos e front-ends personalizados sem desenvolvimento adicional.
Por que executar NocoBase na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.