A NocoBase é uma plataforma no-code/low-code de código aberto focada na escalabilidade, que combina uma interface visual com uma arquitetura baseada em plugins para que tanto os citizen developers como os engenheiros possam colaborar eficazmente. O seu motor de modelagem de dados, o criador de UI de arrastar e largar e as ferramentas de automação de workflows abrangem tudo, desde aplicações CRUD simples até aplicações de negócio multi-tenant complexas.

O autoalojamento da NocoBase no seu VPS elimina o preço por utilizador, mantém os dados de negócio sensíveis na sua própria infraestrutura e dá às equipas de desenvolvimento a liberdade de instalar plugins personalizados e integrar com sistemas internos sem quaisquer restrições de fornecedor.