Implemente o Quickwit com uma instalação de um clique.
Motor de busca nativo da cloud para observabilidade – uma alternativa de código aberto a Datadog, Elasticsearch, Loki e Tempo.
Escolha um plano VPS para Quickwit
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Quickwit
Quickwit é um motor de pesquisa distribuído de código aberto, escrito em Rust e concebido especificamente para gestão de logs, rastreamento distribuído e cargas de trabalho de observabilidade em qualquer escala. Desacopla o processamento do armazenamento, indexando dados diretamente para o armazenamento de objetos, para que as equipas possam manter meses ou anos de telemetria online por uma fração do custo das pilhas de logs tradicionais.
O alojamento próprio do Quickwit no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre a sua pipeline de observabilidade, compatibilidade nativa com OpenTelemetry e Jaeger, e uma fonte de dados Grafana — sem preços por host, limites de retenção ou dependência de fornecedor (vendor lock-in) associados a plataformas de observabilidade SaaS.
Principais características de Quickwit
OpenTelemetry nativo
Ingira registos e rastreios diretamente via OTLP gRPC e HTTP sem sidecars ou mapeamento de esquema, e depois consulte-os em segundos.
Compatível com Jaeger
A API Jaeger gRPC de integração direta permite que a UI e os clientes Jaeger existentes consultem rastreios com base em Quickwit, sem quaisquer alterações nas aplicações.
Pesquisa em menos de um segundo
A indexação alimentada por Tantivy oferece consultas de texto completo e estruturadas sobre terabytes de registos e spans com respostas de baixa latência.
Backend de armazenamento de objetos
Indexa dados diretamente para armazenamento compatível com S3 para que a retenção seja barata e elástica – permite manter meses de telemetria sem SSDs caros.
Fonte de dados Grafana
O plugin oficial do Grafana transforma o Quickwit numa fonte de registos e rastreios de primeira classe, juntamente com os dashboards do Prometheus e do Loki.
Ingestão sem esquema
Mapeamento dinâmico permite ingerir JSON semiestruturado sem definir um esquema antecipadamente, com esquemas rigorosos opcionais quando precisar deles.
Por que executar Quickwit na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.