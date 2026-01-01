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Processadores AMD EPYC
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Quickwit

Quickwit é um motor de pesquisa distribuído de código aberto, escrito em Rust e concebido especificamente para gestão de logs, rastreamento distribuído e cargas de trabalho de observabilidade em qualquer escala. Desacopla o processamento do armazenamento, indexando dados diretamente para o armazenamento de objetos, para que as equipas possam manter meses ou anos de telemetria online por uma fração do custo das pilhas de logs tradicionais.

O alojamento próprio do Quickwit no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre a sua pipeline de observabilidade, compatibilidade nativa com OpenTelemetry e Jaeger, e uma fonte de dados Grafana — sem preços por host, limites de retenção ou dependência de fornecedor (vendor lock-in) associados a plataformas de observabilidade SaaS.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Quickwit

OpenTelemetry nativo

Ingira registos e rastreios diretamente via OTLP gRPC e HTTP sem sidecars ou mapeamento de esquema, e depois consulte-os em segundos.

Compatível com Jaeger

A API Jaeger gRPC de integração direta permite que a UI e os clientes Jaeger existentes consultem rastreios com base em Quickwit, sem quaisquer alterações nas aplicações.

Pesquisa em menos de um segundo

A indexação alimentada por Tantivy oferece consultas de texto completo e estruturadas sobre terabytes de registos e spans com respostas de baixa latência.

Backend de armazenamento de objetos

Indexa dados diretamente para armazenamento compatível com S3 para que a retenção seja barata e elástica – permite manter meses de telemetria sem SSDs caros.

Fonte de dados Grafana

O plugin oficial do Grafana transforma o Quickwit numa fonte de registos e rastreios de primeira classe, juntamente com os dashboards do Prometheus e do Loki.

Ingestão sem esquema

Mapeamento dinâmico permite ingerir JSON semiestruturado sem definir um esquema antecipadamente, com esquemas rigorosos opcionais quando precisar deles.

Por que executar Quickwit na Hostinger

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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