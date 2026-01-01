Quickwit é um motor de pesquisa distribuído de código aberto, escrito em Rust e concebido especificamente para gestão de logs, rastreamento distribuído e cargas de trabalho de observabilidade em qualquer escala. Desacopla o processamento do armazenamento, indexando dados diretamente para o armazenamento de objetos, para que as equipas possam manter meses ou anos de telemetria online por uma fração do custo das pilhas de logs tradicionais.

O alojamento próprio do Quickwit no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre a sua pipeline de observabilidade, compatibilidade nativa com OpenTelemetry e Jaeger, e uma fonte de dados Grafana — sem preços por host, limites de retenção ou dependência de fornecedor (vendor lock-in) associados a plataformas de observabilidade SaaS.