Implemente o Glance com instalação de um clique.
Painel de controlo autoalojado leve que agrega feeds RSS, meteorologia, estatísticas do servidor e muito mais numa única vista.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Glance
O Glance é um painel de controlo autoalojado, baseado em Go, que centraliza os seus fluxos de informação importantes numa única página personalizável. Suporta uma vasta coleção de widgets — feeds RSS, previsões meteorológicas, Hacker News, Reddit, canais do YouTube, estatísticas de servidor, estado de contentores Docker e muito mais — tudo a atualizar em tempo real com um consumo mínimo de recursos.
Alojando o Glance no seu VPS, mantém os seus feeds de dados pessoais privados e permite a integração com APIs e serviços internos não acessíveis a alternativas alojadas na cloud. Uma configuração padrão é criada automaticamente no primeiro arranque para que possa aceder a um painel de controlo funcional imediatamente após a implementação.
Principais características de Glance
Agregação unificada de feeds
Reúna feeds RSS, publicações do Reddit, Hacker News e atualizações de redes sociais numa única vista de painel de controlo deslizável.
Monitorização de servidor e contentor
Monitorize o estado dos contentores Docker e as métricas do servidor juntamente com os seus feeds de conteúdo sem mudar de ferramentas.
Ampla biblioteca de widgets
Calendário, meteorologia, dados de mercado, canais do YouTube e transmissões da Twitch estão disponíveis como widgets configuráveis.
Binário Go leve
Construído em Go para um uso mínimo de memória e CPU, o Glance funciona confortavelmente juntamente com outros serviços num VPS partilhado.
Integrações de API personalizadas
Conecte APIs internas e fontes de dados proprietárias para exibir métricas privadas às quais os dashboards alojados não conseguem aceder.
Por que executar Glance na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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