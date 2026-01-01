O Glance é um painel de controlo autoalojado, baseado em Go, que centraliza os seus fluxos de informação importantes numa única página personalizável. Suporta uma vasta coleção de widgets — feeds RSS, previsões meteorológicas, Hacker News, Reddit, canais do YouTube, estatísticas de servidor, estado de contentores Docker e muito mais — tudo a atualizar em tempo real com um consumo mínimo de recursos.

Alojando o Glance no seu VPS, mantém os seus feeds de dados pessoais privados e permite a integração com APIs e serviços internos não acessíveis a alternativas alojadas na cloud. Uma configuração padrão é criada automaticamente no primeiro arranque para que possa aceder a um painel de controlo funcional imediatamente após a implementação.