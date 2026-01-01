Implemente o OrangeHRM com instalação de um clique.
Sistema de Gestão de Recursos Humanos de código aberto para gerir colaboradores, ausências, recrutamento e fluxos de trabalho de RH.
Escolha um plano VPS para OrangeHRM
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OrangeHRM
OrangeHRM é uma plataforma de Gestão de Recursos Humanos totalmente de código aberto, utilizada por milhares de organizações em todo o mundo. Abrange todo o ciclo de vida de RH — desde registos de funcionários e gestão de ausências até avaliações de desempenho, processos de recrutamento e controlo de tempo — numa única aplicação autoalojada.
Alojar o OrangeHRM no seu próprio VPS mantém todos os dados de funcionários, informações de folha de pagamento e registos de RH sob o seu controlo direto, sem taxas SaaS por utilizador. Obtém acesso total à base de dados para relatórios personalizados e integrações, mantendo a propriedade completa sobre dados sensíveis da força de trabalho.
Principais características de OrangeHRM
Gestão de colaboradores
Mantenha um diretório centralizado de funcionários com histórico de trabalho, documentos, qualificações e estrutura organizacional num só lugar.
Sair e Assiduidade
Gerir direitos a licenças, fluxos de trabalho de aprovação, calendários de feriados e registos de assiduidade em toda a sua força de trabalho.
Módulo de Recrutamento
Acompanhe as vagas de emprego, candidaturas, fases de entrevista e decisões de contratação sem uma ferramenta ATS separada.
Avaliações de desempenho
Gerir ciclos de avaliação estruturados com definição de objetivos, feedback 360 graus e fluxos de trabalho de revisão configuráveis.
Tempo e monitorização de projetos
Registar registos de horas para projetos e clientes, com fluxos de aprovação e relatórios exportáveis para faturação ou processamento de salários.
Por que executar OrangeHRM na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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AppFlowy
O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion