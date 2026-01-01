OrangeHRM é uma plataforma de Gestão de Recursos Humanos totalmente de código aberto, utilizada por milhares de organizações em todo o mundo. Abrange todo o ciclo de vida de RH — desde registos de funcionários e gestão de ausências até avaliações de desempenho, processos de recrutamento e controlo de tempo — numa única aplicação autoalojada.

Alojar o OrangeHRM no seu próprio VPS mantém todos os dados de funcionários, informações de folha de pagamento e registos de RH sob o seu controlo direto, sem taxas SaaS por utilizador. Obtém acesso total à base de dados para relatórios personalizados e integrações, mantendo a propriedade completa sobre dados sensíveis da força de trabalho.