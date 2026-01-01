Implemente Dufs com instalação de um clique.
Servidor de ficheiros autoalojado leve com uma interface web limpa, suporte WebDAV e controlo de acesso por caminho.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Dufs
Dufs é um servidor de ficheiros leve e de código aberto que permite navegar, carregar, descarregar e gerir ficheiros através de uma interface web limpa. Suporta WebDAV, para que possa montar o seu armazenamento como uma unidade de rede no Windows, macOS ou Linux utilizando qualquer cliente de gestor de ficheiros padrão — sem software adicional necessário no dispositivo de ligação.
O autoalojamento de Dufs no seu VPS mantém os seus ficheiros numa infraestrutura que controla totalmente, sem taxas de armazenamento na cloud, sem limites de tamanho de ficheiro do fornecedor e sem acesso de terceiros aos seus dados. Configure regras de acesso de leitura/escrita ou apenas de leitura por diretório, proteja caminhos com credenciais e partilhe ficheiros de forma segura via HTTPS através da integração Traefik incorporada.
Principais características de Dufs
Browser de ficheiros Web
Navegue, carregue, descarregue, renomeie e elimine ficheiros a partir de qualquer navegador sem instalar software cliente adicional.
Protocolo WebDAV
Monte o servidor Dufs como uma unidade de rede nativa no Windows, macOS ou Linux, utilizando o suporte WebDAV integrado do sistema operativo.
Controlo de acesso por caminho
Aplique regras distintas de leitura-escrita ou apenas leitura a diferentes diretórios, cada um protegido por credenciais individuais.
Pesquisa e pré-visualização de ficheiros
Pesquise nos ficheiros armazenados por nome e pré-visualize formatos comuns como imagens, texto e vídeo diretamente no navegador.
Contentor único
Executa como um único contentor leve sem base de dados externa – fácil de fazer cópias de segurança, migrar e manter.
Por que executar Dufs na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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