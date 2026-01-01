Dufs é um servidor de ficheiros leve e de código aberto que permite navegar, carregar, descarregar e gerir ficheiros através de uma interface web limpa. Suporta WebDAV, para que possa montar o seu armazenamento como uma unidade de rede no Windows, macOS ou Linux utilizando qualquer cliente de gestor de ficheiros padrão — sem software adicional necessário no dispositivo de ligação.

O autoalojamento de Dufs no seu VPS mantém os seus ficheiros numa infraestrutura que controla totalmente, sem taxas de armazenamento na cloud, sem limites de tamanho de ficheiro do fornecedor e sem acesso de terceiros aos seus dados. Configure regras de acesso de leitura/escrita ou apenas de leitura por diretório, proteja caminhos com credenciais e partilhe ficheiros de forma segura via HTTPS através da integração Traefik incorporada.