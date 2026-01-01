Dagu é um poderoso agendador de fluxos de trabalho de código aberto que substitui as tarefas cron tradicionais por pipelines de grafo acíclico dirigido (DAG) geridos através de uma interface web limpa. Defina fluxos de trabalho em ficheiros YAML simples com passos que podem executar comandos shell, contentores Docker, pedidos HTTP, consultas SQL e muito mais — tudo com cadeias de dependência, novas tentativas e lógica condicional incorporadas.

Alojar o Dagu no seu próprio VPS proporciona um agendador de binário único sem dependências de base de dados. O armazenamento baseado em ficheiros mantém as coisas simples, enquanto a interface web oferece monitorização de execução em tempo real, visualização de registos e controlos de acionamento manual. Esta implementação inclui autenticação integrada e armazenamento persistente para definições de fluxo de trabalho e histórico de execução.