Moderno agendador de fluxo de trabalho baseado em DAG com uma interface web para gerir tarefas cron e pipelines de tarefas.
Escolha um plano VPS para Dagu
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Dagu
Dagu é um poderoso agendador de fluxos de trabalho de código aberto que substitui as tarefas cron tradicionais por pipelines de grafo acíclico dirigido (DAG) geridos através de uma interface web limpa. Defina fluxos de trabalho em ficheiros YAML simples com passos que podem executar comandos shell, contentores Docker, pedidos HTTP, consultas SQL e muito mais — tudo com cadeias de dependência, novas tentativas e lógica condicional incorporadas.
Alojar o Dagu no seu próprio VPS proporciona um agendador de binário único sem dependências de base de dados. O armazenamento baseado em ficheiros mantém as coisas simples, enquanto a interface web oferece monitorização de execução em tempo real, visualização de registos e controlos de acionamento manual. Esta implementação inclui autenticação integrada e armazenamento persistente para definições de fluxo de trabalho e histórico de execução.
Principais características de Dagu
Editor de fluxo de trabalho DAG
Defina as dependências das tarefas como grafos acíclicos direcionados em YAML com execução paralela, ramificação condicional e lógica de repetição.
Tipos de passo incorporados
Execute comandos shell, contentores Docker, pedidos HTTP, consultas SQL, comandos SSH e operações S3 como tipos de passo nativos.
Monitorização em tempo real
Acompanhe o progresso da execução do fluxo de trabalho em tempo real através da interface web com o estado ao nível do passo, registos e informações de tempo.
Agendamento Cron
Agende fluxos de trabalho com expressões cron e gira todos os trabalhos agendados a partir de um único painel de controlo.
Integração do agente de IA
Execute agentes de programação de IA como Claude Code, Codex e Copilot como etapas de fluxo de trabalho com suporte de arneses integrado.
Por que executar Dagu na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
Postiz
Plataforma de agendamento de redes sociais de código aberto com criação de conteúdo impulsionada por IA