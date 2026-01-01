O Ollama é a principal estrutura de código aberto para executar grandes modelos de linguagem localmente, suportando Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek e mais de 100 outros, sem dependências da nuvem. Gere automaticamente a quantização de modelos, a aceleração da GPU e a gestão de memória, expondo uma API REST compatível com o formato OpenAI, para que as ferramentas e integrações existentes funcionem sem modificação.

O autoalojamento do Ollama no seu VPS elimina os custos por token, remove os limites de taxa e garante que cada prompt e resposta permaneçam na sua própria infraestrutura. É o backend ideal para equipas que desenvolvem aplicações com IA ou para qualquer pessoa que precise de inferência de modelo de linguagem privada e sempre ativa.