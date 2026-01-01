Implemente o Ollama com instalação de um clique.
Execute modelos de linguagem grandes de código aberto no seu próprio VPS, sem custos de API e com total privacidade de dados.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Ollama
O Ollama é a principal estrutura de código aberto para executar grandes modelos de linguagem localmente, suportando Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek e mais de 100 outros, sem dependências da nuvem. Gere automaticamente a quantização de modelos, a aceleração da GPU e a gestão de memória, expondo uma API REST compatível com o formato OpenAI, para que as ferramentas e integrações existentes funcionem sem modificação.
O autoalojamento do Ollama no seu VPS elimina os custos por token, remove os limites de taxa e garante que cada prompt e resposta permaneçam na sua própria infraestrutura. É o backend ideal para equipas que desenvolvem aplicações com IA ou para qualquer pessoa que precise de inferência de modelo de linguagem privada e sempre ativa.
Principais características de Ollama
100+ Modelos Abertos
Descarregue e execute Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1, e dezenas mais com um único comando.
API Compatível com OpenAI
A API REST incorporável permite que ferramentas existentes, SDKs e integrações se conectem a Ollama sem alterações no código.
Aceleração de GPU
O suporte automático NVIDIA CUDA e Apple Metal acelera significativamente a inferência em comparação com configurações apenas com CPU.
Apoio Multimodal
Executar modelos de visão como o LLaVA para processar tanto imagens como texto na mesma conversa.
Ficheiros de Modelo Personalizados
Crie modelos personalizados com prompts de sistema, definições de temperatura e parâmetros personalizados utilizando Modelfiles.
Por que executar Ollama na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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