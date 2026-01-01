O GeoServer é um servidor Java de código aberto que permite publicar, partilhar e editar dados geoespaciais utilizando padrões OGC abertos. Lê fontes vetoriais e raster de PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF e dezenas de outros formatos, e depois expõe-nas através de pontos de extremidade de Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service e Web Processing Service que qualquer cliente GIS ou biblioteca de mapeamento web pode consumir.

O autoalojamento do GeoServer no seu próprio VPS mantém conjuntos de dados proprietários, estilos de camada e regras de acesso dentro da infraestrutura que controla, sem taxas por camada e sem limites de carregamento. Uma consola de administração baseada no navegador permite adicionar armazenamentos, configurar camadas e ajustar o cache sem tocar em XML, enquanto o diretório de dados persistente sobrevive a reinícios e atualizações de contentores.