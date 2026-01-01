Implemente o GeoServer com instalação num clique.
Servidor geoespacial de código aberto que publica mapas e dados espaciais através de padrões OGC como WMS, WFS e WCS.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com GeoServer
O GeoServer é um servidor Java de código aberto que permite publicar, partilhar e editar dados geoespaciais utilizando padrões OGC abertos. Lê fontes vetoriais e raster de PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF e dezenas de outros formatos, e depois expõe-nas através de pontos de extremidade de Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service e Web Processing Service que qualquer cliente GIS ou biblioteca de mapeamento web pode consumir.
O autoalojamento do GeoServer no seu próprio VPS mantém conjuntos de dados proprietários, estilos de camada e regras de acesso dentro da infraestrutura que controla, sem taxas por camada e sem limites de carregamento. Uma consola de administração baseada no navegador permite adicionar armazenamentos, configurar camadas e ajustar o cache sem tocar em XML, enquanto o diretório de dados persistente sobrevive a reinícios e atualizações de contentores.
Principais características de GeoServer
Suporte a padrões OGC
Disponibiliza endpoints WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS e OGC API para que qualquer cliente GIS ou de mapeamento web compatível com padrões se possa ligar sem adaptadores personalizados.
Muitas fontes de dados
Lê PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID, e outros formatos vetoriais e raster a partir de um único servidor.
Estilo de mapa personalizado
Estilize camadas com regras SLD ou CSS, pré-visualize-as em tempo real na consola de administração e reutilize os mesmos estilos em mapas e caches de mosaicos.
Cache de mosaicos integrada
O GeoWebCache integrado pré-renderiza e disponibiliza mosaicos de mapa, para que as camadas WMS pesadas se mantenham rápidas sob carga sem um serviço de cache adicional.
Consola de administração do navegador
Configure espaços de trabalho, armazenamentos de dados, camadas e regras de acesso a partir de uma interface web sem editar XML ou reiniciar o servidor.
Acesso seguro à camada
Regras de segurança por camada e por serviço com autenticação baseada em funções mantêm conjuntos de dados sensíveis restritos aos utilizadores e clientes certos.
Por que executar GeoServer na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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