Implemente imgproxy com instalação de um clique.
Servidor de processamento de imagem rápido e seguro em tempo real que redimensiona, converte e otimiza imagens através de pedidos simples baseados em URL.
Escolha um plano VPS para imgproxy
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com imgproxy
O imgproxy é um servidor autónomo de alto desempenho para processamento de imagens em tempo real. Em vez de escrever código de manipulação de imagens na sua aplicação ou pagar taxas de SaaS por transformação, implementa o imgproxy uma vez e transforma imagens através de parâmetros de URL. Redimensione, corte, converta, adicione marca d'água e otimize imagens ao criar um URL — sem necessidade de alterações no seu armazenamento de imagens ou pipeline de entrega.
Construído com base em libvips, o imgproxy processa imagens significativamente mais rápido do que o ImageMagick, com menor uso de memória. Suporta JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF e outros, com seleção automática de formato para a melhor relação qualidade-tamanho. O autoalojamento oferece-lhe transformações de imagem ilimitadas a um custo fixo de VPS, sem preços por pedido.
Principais características de imgproxy
Processamento baseado em URL
Transforme imagens ao criar um URL – sem alterações no código, sem retrabalho no pipeline de imagens e sem SDKs para instalar na sua aplicação.
Conversão de formato
Servir automaticamente WebP ou AVIF a navegadores que os suportam, recorrendo a JPEG ou PNG para clientes mais antigos.
Suporte a armazenamento na cloud
Obtenha imagens de origem diretamente do S3, Google Cloud Storage, Azure Blob, ou de qualquer URL HTTP sem copiar ficheiros para o servidor.
Proteção contra bomba de imagem
Limites incorporados na resolução da fonte e no tamanho do ficheiro impedem ataques de descompressão que poderiam esgotar a memória do servidor.
Assinatura de URL
As assinaturas criptográficas de URL impedem o uso não autorizado da sua instância imgproxy como um proxy de imagem público de uso geral.
Por que executar imgproxy na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.