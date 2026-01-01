O imgproxy é um servidor autónomo de alto desempenho para processamento de imagens em tempo real. Em vez de escrever código de manipulação de imagens na sua aplicação ou pagar taxas de SaaS por transformação, implementa o imgproxy uma vez e transforma imagens através de parâmetros de URL. Redimensione, corte, converta, adicione marca d'água e otimize imagens ao criar um URL — sem necessidade de alterações no seu armazenamento de imagens ou pipeline de entrega.

Construído com base em libvips, o imgproxy processa imagens significativamente mais rápido do que o ImageMagick, com menor uso de memória. Suporta JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF e outros, com seleção automática de formato para a melhor relação qualidade-tamanho. O autoalojamento oferece-lhe transformações de imagem ilimitadas a um custo fixo de VPS, sem preços por pedido.