Tracearr é uma plataforma de monitorização de código aberto que reúne Plex, Jellyfin e Emby num único painel de controlo. Monitorize transmissões ativas em tempo real, reveja o histórico completo de sessões com dados de geolocalização e analise as análises da biblioteca — tudo sem ter de gerir várias ferramentas.

Ao contrário de Tautulli ou Jellystat, o Tracearr funciona em simultâneo nos três principais servidores de multimédia. O seu motor de deteção de partilha incorporado utiliza seis tipos de regras — incluindo viagens impossíveis e velocidade do dispositivo — para sinalizar automaticamente atividades de conta suspeitas, protegendo o seu servidor de uso indevido.