Implemente o Tracearr com instalação de um clique.
Painel de controlo unificado de monitorização de streams para Plex, Jellyfin e Emby com análises em tempo real e deteção de partilha de contas.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Tracearr
Tracearr é uma plataforma de monitorização de código aberto que reúne Plex, Jellyfin e Emby num único painel de controlo. Monitorize transmissões ativas em tempo real, reveja o histórico completo de sessões com dados de geolocalização e analise as análises da biblioteca — tudo sem ter de gerir várias ferramentas.
Ao contrário de Tautulli ou Jellystat, o Tracearr funciona em simultâneo nos três principais servidores de multimédia. O seu motor de deteção de partilha incorporado utiliza seis tipos de regras — incluindo viagens impossíveis e velocidade do dispositivo — para sinalizar automaticamente atividades de conta suspeitas, protegendo o seu servidor de uso indevido.
Principais características de Tracearr
Painel de controlo multi-servidor
Ligue o Plex, o Jellyfin e o Emby a uma única interface e monitorize todos os servidores a partir de um único painel de controlo.
Deteção de Partilha
Seis tipos de regras – incluindo viagem impossível e limites de fluxos concorrentes – sinalizam e classificam automaticamente a atividade suspeita da conta.
Análise de Fluxo
Veja quem viu o quê, quando e em que dispositivo, com detalhes de codec, taxas de transcodificação e utilização de largura de banda por sessão.
Informações da biblioteca
Páginas dedicadas para distribuição de qualidade, ROI de armazenamento, deteção de duplicados e métricas de envolvimento em toda a sua coleção de multimédia.
Alertas em Tempo Real
Webhooks do Discord e notificações personalizadas disparam instantaneamente quando as regras de partilha são acionadas ou as pontuações de confiança do utilizador caem.
Importação de Dados
Migre o histórico de visualização existente do Tautulli ou Jellystat para que comece com o contexto completo, não com uma folha em branco.
Por que executar Tracearr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.