Reactive Resume é um criador de currículos de código aberto e com foco na privacidade que lhe confere total controlo sobre os seus dados de carreira. Ao contrário das ferramentas de currículo SaaS que armazenam as suas informações em servidores de terceiros, o autoalojamento num VPS significa que os seus dados nunca saem da sua infraestrutura. Crie currículos bem elaborados utilizando mais de 14 modelos profissionalmente concebidos, pré-visualize as alterações em tempo real e exporte PDFs perfeitos ao pixel – tudo sem criar uma conta na plataforma de outra pessoa.

Esta implementação inclui tudo o que é necessário: PostgreSQL para dados de utilizador, um renderizador Chrome headless para geração de PDF e um armazenamento de ficheiros local compatível com S3. Assistência de escrita opcional com IA está disponível através de OpenAI, Google Gemini ou Anthropic Claude se fornecer uma chave API.