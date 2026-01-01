Implemente o Reactive Resume com instalação de um clique.
Construtor de currículos gratuito e de código aberto que mantém os seus dados de carreira no seu próprio servidor, e não numa nuvem de terceiros.
Escolha um plano VPS para Reactive Resume
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Reactive Resume
Reactive Resume é um criador de currículos de código aberto e com foco na privacidade que lhe confere total controlo sobre os seus dados de carreira. Ao contrário das ferramentas de currículo SaaS que armazenam as suas informações em servidores de terceiros, o autoalojamento num VPS significa que os seus dados nunca saem da sua infraestrutura. Crie currículos bem elaborados utilizando mais de 14 modelos profissionalmente concebidos, pré-visualize as alterações em tempo real e exporte PDFs perfeitos ao pixel – tudo sem criar uma conta na plataforma de outra pessoa.
Esta implementação inclui tudo o que é necessário: PostgreSQL para dados de utilizador, um renderizador Chrome headless para geração de PDF e um armazenamento de ficheiros local compatível com S3. Assistência de escrita opcional com IA está disponível através de OpenAI, Google Gemini ou Anthropic Claude se fornecer uma chave API.
Principais características de Reactive Resume
Mais de 14 Modelos de Currículo
Escolha entre templates concebidos profissionalmente e personalize os tipos de letra, as cores e os layouts para corresponder ao seu estilo pessoal.
Exportação de PDF Perfeita ao Pixel
Gere PDFs através de um renderizador Chrome headless incorporado – nenhum serviço de terceiros ou plugin de navegador é necessário.
Links Partilháveis Públicos
Partilhe o seu currículo através de um URL único que reflete sempre as suas últimas edições sem reenviar ficheiros.
Assistência de Escrita com IA
Melhore o conteúdo do currículo com sugestões da OpenAI, Google Gemini ou Anthropic Claude utilizando a sua própria chave API.
Autenticação de dois fatores
Proteja as contas com 2FA baseado em TOTP e suporte opcional para chaves de acesso para início de sessão sem palavra-passe.
Por que executar Reactive Resume na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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