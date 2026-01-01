O InvoiceShelf é uma plataforma de faturação e cobrança autoalojada para freelancers, consultores e pequenas empresas que precisam de uma solução de faturação profissional sem taxas mensais de SaaS. Abrange o fluxo de trabalho completo de faturação: clientes, itens, faturas, orçamentos, despesas e pagamentos – com suporte para múltiplas moedas, taxas de imposto e modelos de PDF personalizáveis.

Alojar o InvoiceShelf no seu próprio VPS mantém os seus dados financeiros e registos de clientes privados na infraestrutura que controla. Com integração de gateway de pagamento Stripe incorporada e um portal de cliente onde os clientes podem visualizar e pagar faturas online, obtém uma experiência de faturação aprimorada sem taxas por fatura ou bloqueio de fornecedor.