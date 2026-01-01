Implemente o InvoiceShelf com instalação de um clique.
Plataforma de faturação de código aberto autoalojada para freelancers e pequenas empresas, anteriormente conhecida como Crater.
Escolha um plano VPS para InvoiceShelf
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com InvoiceShelf
O InvoiceShelf é uma plataforma de faturação e cobrança autoalojada para freelancers, consultores e pequenas empresas que precisam de uma solução de faturação profissional sem taxas mensais de SaaS. Abrange o fluxo de trabalho completo de faturação: clientes, itens, faturas, orçamentos, despesas e pagamentos – com suporte para múltiplas moedas, taxas de imposto e modelos de PDF personalizáveis.
Alojar o InvoiceShelf no seu próprio VPS mantém os seus dados financeiros e registos de clientes privados na infraestrutura que controla. Com integração de gateway de pagamento Stripe incorporada e um portal de cliente onde os clientes podem visualizar e pagar faturas online, obtém uma experiência de faturação aprimorada sem taxas por fatura ou bloqueio de fornecedor.
Principais características de InvoiceShelf
Faturas e orçamentos
Crie faturas e orçamentos profissionais com modelos personalizáveis e geração automática de PDF para cada documento.
Portal de pagamentos online
Os clientes podem visualizar, descarregar e pagar faturas online através de um portal de autoatendimento com integração do gateway de pagamento Stripe.
Controlo de despesas
Registe e categorize as despesas empresariais juntamente com as faturas para manter um panorama financeiro completo num só lugar.
Suporte a múltiplas moedas
Fature os clientes na sua moeda local com taxas de câmbio configuráveis e seleção de moeda por fatura.
Gestão fiscal
Defina múltiplas taxas de imposto e aplique-as por artigo ou por fatura para gerir o IVA, GST e outras estruturas fiscais.
Por que executar InvoiceShelf na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.