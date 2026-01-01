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Lago de metadados de código aberto que unifica catálogos, esquemas e tabelas em Iceberg, Hive, MySQL e PostgreSQL através de uma única API.

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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Apache Gravitino

O Apache Gravitino é um data lake de metadados geo-distribuído e federado que oferece às equipas de dados um único local para gerir tabelas, esquemas, conjuntos de ficheiros, modelos e políticas de acesso em catálogos heterogéneos. Ao contrário de um Metastore Hive tradicional, o Gravitino federa catálogos existentes sem copiar metadados e expõe-os através de uma API REST unificada e de uma interface web moderna, para que motores como Trino, Spark, Flink e Doris possam consultar a mesma vista lógica.

Autoalojar o Gravitino no seu próprio VPS mantém a linhagem sensível, as definições de esquema e os mapeamentos de credenciais dentro do seu ambiente e evita o custo recorrente de serviços de metadados geridos. O ponto de extremidade de catálogo REST Iceberg incluído está pronto para suportar tabelas lakehouse de imediato.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Apache Gravitino

Lago de metadados unificado

Federar catálogos Iceberg, Hive, JDBC e de sistema de ficheiros através de uma única API REST e um espaço de nomes de três níveis metalake.catalog.schema.

Iceberg REST integrado

Disponibiliza um endpoint de catálogo REST Iceberg na porta 9001 para que o Spark, Flink e Trino possam ler e escrever tabelas Iceberg sem um serviço externo.

UI web moderna

Navegue por metalakes, catálogos, esquemas e tabelas, edite propriedades e inspecione a linhagem a partir de uma consola web integrada – sem necessidade de contentor adicional.

Compatibilidade multi-motor

Os conectores Trino, Spark, Flink, Doris e PyIceberg comunicam com o Gravitino para que os mesmos metadados alimentem cargas de trabalho SQL, em lote e de streaming.

Conjuntos de ficheiros e catálogos de modelos

Gere conjuntos de ficheiros não estruturados e metadados de modelos de ML juntamente com tabelas, proporcionando às cargas de trabalho de IA e lakehouse um único plano de governação.

Por que executar Apache Gravitino na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
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Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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