O Apache Gravitino é um data lake de metadados geo-distribuído e federado que oferece às equipas de dados um único local para gerir tabelas, esquemas, conjuntos de ficheiros, modelos e políticas de acesso em catálogos heterogéneos. Ao contrário de um Metastore Hive tradicional, o Gravitino federa catálogos existentes sem copiar metadados e expõe-os através de uma API REST unificada e de uma interface web moderna, para que motores como Trino, Spark, Flink e Doris possam consultar a mesma vista lógica.

Autoalojar o Gravitino no seu próprio VPS mantém a linhagem sensível, as definições de esquema e os mapeamentos de credenciais dentro do seu ambiente e evita o custo recorrente de serviços de metadados geridos. O ponto de extremidade de catálogo REST Iceberg incluído está pronto para suportar tabelas lakehouse de imediato.