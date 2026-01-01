Implemente Apache Gravitino com instalação de um clique.
Lago de metadados de código aberto que unifica catálogos, esquemas e tabelas em Iceberg, Hive, MySQL e PostgreSQL através de uma única API.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Apache Gravitino
O Apache Gravitino é um data lake de metadados geo-distribuído e federado que oferece às equipas de dados um único local para gerir tabelas, esquemas, conjuntos de ficheiros, modelos e políticas de acesso em catálogos heterogéneos. Ao contrário de um Metastore Hive tradicional, o Gravitino federa catálogos existentes sem copiar metadados e expõe-os através de uma API REST unificada e de uma interface web moderna, para que motores como Trino, Spark, Flink e Doris possam consultar a mesma vista lógica.
Autoalojar o Gravitino no seu próprio VPS mantém a linhagem sensível, as definições de esquema e os mapeamentos de credenciais dentro do seu ambiente e evita o custo recorrente de serviços de metadados geridos. O ponto de extremidade de catálogo REST Iceberg incluído está pronto para suportar tabelas lakehouse de imediato.
Principais características de Apache Gravitino
Lago de metadados unificado
Federar catálogos Iceberg, Hive, JDBC e de sistema de ficheiros através de uma única API REST e um espaço de nomes de três níveis metalake.catalog.schema.
Iceberg REST integrado
Disponibiliza um endpoint de catálogo REST Iceberg na porta 9001 para que o Spark, Flink e Trino possam ler e escrever tabelas Iceberg sem um serviço externo.
UI web moderna
Navegue por metalakes, catálogos, esquemas e tabelas, edite propriedades e inspecione a linhagem a partir de uma consola web integrada – sem necessidade de contentor adicional.
Compatibilidade multi-motor
Os conectores Trino, Spark, Flink, Doris e PyIceberg comunicam com o Gravitino para que os mesmos metadados alimentem cargas de trabalho SQL, em lote e de streaming.
Conjuntos de ficheiros e catálogos de modelos
Gere conjuntos de ficheiros não estruturados e metadados de modelos de ML juntamente com tabelas, proporcionando às cargas de trabalho de IA e lakehouse um único plano de governação.
Por que executar Apache Gravitino na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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