O ILLA Builder é uma plataforma de desenvolvimento low-code de código aberto que permite às equipas criar ferramentas internas, painéis de controlo e painéis de administração sem engenharia de front-end extensiva. Uma biblioteca de componentes de arrastar e largar, combinada com suporte para mais de 40 integrações — incluindo PostgreSQL, MySQL, APIs REST e GraphQL — significa que os programadores podem ligar fontes de dados reais e lançar aplicações funcionais em horas, em vez de semanas.

O autoalojamento do ILLA Builder no seu VPS mantém os dados de negócio dentro da sua própria infraestrutura, eliminando preocupações com políticas de partilha de dados SaaS ou preços por utilizador. A imagem Docker tudo-em-um agrupa tudo o que é necessário para executar a plataforma, com volumes persistentes que garantem que os seus projetos e recursos conectados são preservados em reinícios e atualizações.