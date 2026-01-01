Implemente o ILLA Builder com instalação num clique.
Plataforma low-code de código aberto para construir ferramentas internas, dashboards e painéis de administração visualmente.
Escolha um plano VPS para ILLA Builder
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ILLA Builder
O ILLA Builder é uma plataforma de desenvolvimento low-code de código aberto que permite às equipas criar ferramentas internas, painéis de controlo e painéis de administração sem engenharia de front-end extensiva. Uma biblioteca de componentes de arrastar e largar, combinada com suporte para mais de 40 integrações — incluindo PostgreSQL, MySQL, APIs REST e GraphQL — significa que os programadores podem ligar fontes de dados reais e lançar aplicações funcionais em horas, em vez de semanas.
O autoalojamento do ILLA Builder no seu VPS mantém os dados de negócio dentro da sua própria infraestrutura, eliminando preocupações com políticas de partilha de dados SaaS ou preços por utilizador. A imagem Docker tudo-em-um agrupa tudo o que é necessário para executar a plataforma, com volumes persistentes que garantem que os seus projetos e recursos conectados são preservados em reinícios e atualizações.
Principais características de ILLA Builder
Criador de arrastar e largar
Monte interfaces de utilizador a partir de uma rica biblioteca de componentes – tabelas, formulários, gráficos e muito mais – arrastando-os para uma tela, sem escrever código de layout.
Mais de 40 integrações de dados
Ligue-se diretamente a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, APIs REST, GraphQL e outros serviços populares para potenciar as suas aplicações com dados em tempo real.
JavaScript em todo o lado
Escreva lógica personalizada diretamente com JavaScript para transformar dados, desencadear ações e adicionar comportamento condicional para além do que as ferramentas sem código normalmente permitem.
Colaboração em tempo real
Múltiplos membros da equipa podem editar a mesma aplicação simultaneamente, tornando-o prático para as equipas de engenharia e operações construírem e iterarem em conjunto.
Controlo de dados autoalojado
Executar num VPS próprio mantém todas as fontes de dados conectadas e a lógica da aplicação dentro da sua infraestrutura, apoiando a conformidade e os requisitos de residência de dados.
Por que executar ILLA Builder na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.