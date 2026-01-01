Implemente o Koel com um clique.
Servidor de streaming de música pessoal que transforma o seu VPS num leitor de música em nuvem privada com uma interface web moderna.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Koel
Koel é uma aplicação de streaming de música autoalojada que oferece uma experiência de audição semelhante à do Spotify para a sua própria coleção de música. Desenvolvida em Laravel e Vue.js, proporciona reprodução de áudio responsiva, gestão de biblioteca e criação de listas de reprodução inteiramente no navegador — em qualquer dispositivo, sem instalar uma aplicação.
Ao contrário dos serviços de streaming na cloud, o Koel mantém a sua música no seu próprio servidor, sem subscrições, sem restrições de conteúdo e sem dados partilhados com terceiros. Carregue ficheiros diretamente através da interface web ou aponte o Koel para um diretório de música existente, e ele trata da análise de metadados, da obtenção de capas de álbuns e da organização da biblioteca automaticamente.
Principais características de Koel
Reprodutor Web Moderno
A aplicação de página única Vue.js proporciona reprodução instantânea, gestão de fila e atalhos de teclado a partir de qualquer navegador, sem instalar uma aplicação nativa.
Upload de ficheiro do navegador
Adicione música à sua biblioteca arrastando ficheiros para o navegador – não é necessário acesso SSH, FTP ou à linha de comandos.
Scrobbling do Last.fm
Ligue a sua conta Last.fm para registar automaticamente cada faixa que reproduz e construir um histórico de audição completo.
Apoio multi-utilizador
Crie contas para família ou amigos, cada um com listas de reprodução e histórico de audição separados, todos partilhando a mesma biblioteca de música.
Gestão de playlists
Crie e gira listas de reprodução manualmente ou deixe o Koel gerar listas de "Reproduzidas Recentemente" e de favoritos automaticamente enquanto ouve.
Por que executar Koel na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.