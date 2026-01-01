Koel é uma aplicação de streaming de música autoalojada que oferece uma experiência de audição semelhante à do Spotify para a sua própria coleção de música. Desenvolvida em Laravel e Vue.js, proporciona reprodução de áudio responsiva, gestão de biblioteca e criação de listas de reprodução inteiramente no navegador — em qualquer dispositivo, sem instalar uma aplicação.

Ao contrário dos serviços de streaming na cloud, o Koel mantém a sua música no seu próprio servidor, sem subscrições, sem restrições de conteúdo e sem dados partilhados com terceiros. Carregue ficheiros diretamente através da interface web ou aponte o Koel para um diretório de música existente, e ele trata da análise de metadados, da obtenção de capas de álbuns e da organização da biblioteca automaticamente.