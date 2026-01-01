Implemente Big-AGI com instalação de um clique.
Espaço de trabalho de IA multi-modelo profissional que suporta mais de 500 modelos em mais de 20 fornecedores, com comparação de modelos paralela integrada.
Escolha um plano VPS para Big-AGI
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Big-AGI
Big-AGI é um espaço de trabalho de IA de código aberto, construído para profissionais que necessitam de controlo sério sobre as suas interações de IA. Ligue as suas próprias chaves de API para OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral e mais de 15 outros fornecedores para aceder a mais de 500 modelos a partir de uma única interface — sem margem de lucro de intermediário e sem taxas de subscrição da plataforma para além do que paga diretamente aos seus fornecedores.
A sua funcionalidade exclusiva Beam executa o mesmo prompt em vários modelos simultaneamente e funde inteligentemente as melhores respostas, reduzindo significativamente as alucinações em tarefas de alto risco. O autoalojamento no seu próprio VPS mantém cada conversa e chave de API completamente privadas, com Autenticação Básica HTTP opcional para proteger o acesso da equipa.
Principais características de Big-AGI
Beam Multi-Modelo
Execute qualquer prompt em vários modelos de IA em paralelo e combine as melhores respostas — reduzindo as alucinações em tarefas complexas ou de alto risco.
Mais de 500 Modelos
Ligue OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter e mais de 15 outros fornecedores através de uma única interface, utilizando as suas próprias chaves API.
Privacidade local em primeiro lugar
Conversas e configurações são armazenadas no navegador, não no servidor – os seus dados nunca saem da sua própria infraestrutura.
Pesquisa Web e Citações
Pesquisar na web dentro de qualquer chat e receber respostas com citações de fontes, com tecnologia de Google Custom Search ou outros fornecedores configurados.
Controlo de Acesso
Proteja a sua instância autoalojada com Autenticação Básica HTTP para que apenas utilizadores autorizados possam aceder às suas chaves de API e histórico de conversas.
Por que executar Big-AGI na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
9router
Proxy de encaminhamento de API de IA com otimização de tokens para mais de 40 fornecedores de LLM