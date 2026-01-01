Big-AGI é um espaço de trabalho de IA de código aberto, construído para profissionais que necessitam de controlo sério sobre as suas interações de IA. Ligue as suas próprias chaves de API para OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral e mais de 15 outros fornecedores para aceder a mais de 500 modelos a partir de uma única interface — sem margem de lucro de intermediário e sem taxas de subscrição da plataforma para além do que paga diretamente aos seus fornecedores.

A sua funcionalidade exclusiva Beam executa o mesmo prompt em vários modelos simultaneamente e funde inteligentemente as melhores respostas, reduzindo significativamente as alucinações em tarefas de alto risco. O autoalojamento no seu próprio VPS mantém cada conversa e chave de API completamente privadas, com Autenticação Básica HTTP opcional para proteger o acesso da equipa.