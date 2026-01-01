O Kong é o gateway de API de código aberto mais amplamente implementado no mundo, construído sobre OpenResty (Nginx + LuaJIT) para latência de sub-milissegundos em escala. Posiciona-se à frente dos seus serviços para gerir a autenticação, limitação de taxa, encaminhamento de tráfego e observabilidade através de um rico ecossistema de mais de 50 plugins — sem alterar o código da sua aplicação.

Executar o Kong no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre o tráfego de API, configuração de plugins e credenciais sensíveis, sem os preços baseados na utilização dos serviços de gateway de API geridos. Esta implementação inclui PostgreSQL para persistir a configuração do Kong e está pronta para a gestão de API em produção a partir do momento em que é iniciada.