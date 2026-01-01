Implemente Kong com instalação de um clique.
Gateway de API de código aberto de alto desempenho para gerir, proteger e escalar microsserviços e APIs.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Kong
O Kong é o gateway de API de código aberto mais amplamente implementado no mundo, construído sobre OpenResty (Nginx + LuaJIT) para latência de sub-milissegundos em escala. Posiciona-se à frente dos seus serviços para gerir a autenticação, limitação de taxa, encaminhamento de tráfego e observabilidade através de um rico ecossistema de mais de 50 plugins — sem alterar o código da sua aplicação.
Executar o Kong no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre o tráfego de API, configuração de plugins e credenciais sensíveis, sem os preços baseados na utilização dos serviços de gateway de API geridos. Esta implementação inclui PostgreSQL para persistir a configuração do Kong e está pronta para a gestão de API em produção a partir do momento em que é iniciada.
Principais características de Kong
Autenticação Centralizada
Imponha a autenticação OAuth 2.0, JWT, chaves de API e HMAC em todos os serviços a partir de um único ponto de controlo.
Limitação de Taxas
Proteja os serviços a montante de picos de tráfego ao definir limites de taxa de pedidos por consumidor ou globais, sem alterações no código.
Ecossistema de plugins
Estenda o Kong com mais de 50 plugins oficiais para registo, cache, transformações e integrações de terceiros.
Admin GUI
Gira rotas, serviços, consumidores e plugins através da interface web integrada do Kong Manager na porta 8002.
Suporte Multi-protocolo
Encaminhe o tráfego HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocket e TCP através de um único gateway com balanceamento de carga sensível ao protocolo.
Por que executar Kong na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.