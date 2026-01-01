Implemente o OpenHuman com instalação de um clique.
Núcleo de IA pessoal autoalojado que conecta mais de 118 aplicações e constrói uma árvore de memória privada que controla totalmente.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OpenHuman
OpenHuman é uma inteligência artificial super pessoal de código aberto projetada para residir na sua própria infraestrutura. Construída em torno de um núcleo Rust e uma árvore de memória local-first compatível com o Obsidian, conecta-se a mais de cem serviços através de OAuth de um clique — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar e muitos outros — e recolhe silenciosamente dados novos para uma base de conhecimento privada a cada vinte minutos.
A auto-hospedagem do OpenHuman mantém cada email, documento e conversa num espaço de trabalho que possui, enquanto ainda permite encaminhar pedidos para modelos de raciocínio, rápidos ou de visão, sob demanda. Não há taxas por utilizador, nenhum bloqueio de fornecedor, e nenhum serviço de IA de terceiros vê os seus dados brutos, a menos que os encaminhe explicitamente para lá.
Principais características de OpenHuman
Memória com prioridade local
Cada mensagem, documento e sincronização de integração chega a um armazenamento SQLite local e a um cofre compatível com Obsidian que pode ler, editar e fazer cópias de segurança diretamente no disco.
Mais de 118 integrações
Conectores OAuth de um clique para Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar e dezenas mais, com um processo em segundo plano que atualiza os dados a cada vinte minutos.
Ferramentas de agente nativo
Pesquisa web integrada, raspagem, acesso ao sistema de ficheiros, operações Git e voz (STT/TTS) permitem que os agentes atuem em seu nome sem frameworks de plugins externos.
Compressão TokenJuice
Um compressor de prompts no dispositivo que remove tokens redundantes de chamadas de agente, reduzindo os custos da API do modelo em até 80% em fluxos de trabalho de longa duração.
Encaminhamento de modelo unificado
Alternar entre modelos de raciocínio, rápidos e de visão através de uma única subscrição, ou aponte o núcleo para backends locais Ollama e LM Studio para total privacidade.
Núcleo RPC reforçado
O núcleo Rust sem interface gráfica expõe um endpoint RPC autenticado por token de portador, executa como um contentor apenas de leitura com capacidades reduzidas e emparelha-se de forma eficiente com clientes de desktop através da rede.
Por que executar OpenHuman na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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