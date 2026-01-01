OpenHuman é uma inteligência artificial super pessoal de código aberto projetada para residir na sua própria infraestrutura. Construída em torno de um núcleo Rust e uma árvore de memória local-first compatível com o Obsidian, conecta-se a mais de cem serviços através de OAuth de um clique — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar e muitos outros — e recolhe silenciosamente dados novos para uma base de conhecimento privada a cada vinte minutos.

A auto-hospedagem do OpenHuman mantém cada email, documento e conversa num espaço de trabalho que possui, enquanto ainda permite encaminhar pedidos para modelos de raciocínio, rápidos ou de visão, sob demanda. Não há taxas por utilizador, nenhum bloqueio de fornecedor, e nenhum serviço de IA de terceiros vê os seus dados brutos, a menos que os encaminhe explicitamente para lá.