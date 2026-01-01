O Paperless-ngx é um sistema de gestão de documentos mantido pela comunidade que transforma a documentação física num arquivo digital pesquisável e organizado. Processa automaticamente imagens digitalizadas e PDFs com OCR, classifica documentos e aplica etiquetas para que cada fatura, contrato e recibo se torne instantaneamente pesquisável pelo conteúdo. O Gotenberg e o Apache Tika lidam com documentos do Office e formatos complexos que os pipelines de OCR padrão não conseguem processar.

O autoalojamento do Paperless-ngx no seu VPS mantém registos financeiros sensíveis, contratos e documentos pessoais na sua própria infraestrutura – nunca numa cloud de terceiros. Os recursos dedicados do VPS garantem um processamento OCR rápido, mesmo para grandes lotes de documentos, enquanto os volumes persistentes protegem todo o seu arquivo e base de dados através de atualizações e reinícios.