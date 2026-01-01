Implemente o Paperless-ngx com instalação de um clique.
Sistema de gestão de documentos de código aberto que digitaliza, indexa por OCR e arquiva a sua documentação numa biblioteca digital totalmente pesquisável.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Paperless-ngx
O Paperless-ngx é um sistema de gestão de documentos mantido pela comunidade que transforma a documentação física num arquivo digital pesquisável e organizado. Processa automaticamente imagens digitalizadas e PDFs com OCR, classifica documentos e aplica etiquetas para que cada fatura, contrato e recibo se torne instantaneamente pesquisável pelo conteúdo. O Gotenberg e o Apache Tika lidam com documentos do Office e formatos complexos que os pipelines de OCR padrão não conseguem processar.
O autoalojamento do Paperless-ngx no seu VPS mantém registos financeiros sensíveis, contratos e documentos pessoais na sua própria infraestrutura – nunca numa cloud de terceiros. Os recursos dedicados do VPS garantem um processamento OCR rápido, mesmo para grandes lotes de documentos, enquanto os volumes persistentes protegem todo o seu arquivo e base de dados através de atualizações e reinícios.
Principais características de Paperless-ngx
Indexação OCR Automática
Cada documento carregado é automaticamente digitalizado com OCR para que o seu texto completo seja indexado e pesquisável em segundos após o carregamento, independentemente de ter chegado como PDF ou imagem digitalizada.
Classificação Inteligente
O Paperless-ngx aprende com os padrões da sua organização e aplica automaticamente etiquetas, correspondentes e tipos de documento com base no conteúdo, reduzindo a classificação manual para quase zero.
Pesquisa de Texto Completo
Pesquise em todo o conteúdo de cada documento no seu arquivo com filtragem avançada por data, etiqueta, correspondente e tipo de documento para uma recuperação precisa.
Acesso Multi-utilizador
Os controlos de permissões granulares permitem que vários utilizadores partilhem o mesmo arquivo com acesso baseado em funções, tornando-o adequado tanto para pequenas equipas como para agregados familiares.
Apoio a Documentos de Escritório
A integração do Gotenberg e do Apache Tika processa formatos Word, Excel e outros formatos Office, juntamente com PDFs e imagens, oferecendo-lhe um único arquivo para todos os tipos de documentos.
Por que executar Paperless-ngx na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.