Implemente o pgBackWeb com instalação de um clique.
Interface web de código aberto para agendamento e monitorização de backups de PostgreSQL em várias bases de dados e destinos de armazenamento.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com pgBackWeb
O pgBackWeb é um gestor de cópias de segurança PostgreSQL de código aberto com uma interface web para agendamento, execução e monitorização de tarefas de cópia de segurança em várias bases de dados e destinos de armazenamento. Ao contrário das ferramentas de linha de comandos que exigem conhecimento de scripting de shell, o pgBackWeb permite-lhe configurar agendamentos, políticas de retenção e destinos de armazenamento inteiramente através de um navegador.
Autoalojar o pgBackWeb no seu próprio VPS mantém a sua configuração de cópia de segurança e credenciais de base de dados sob o seu controlo total. Todas as credenciais armazenadas são encriptadas usando uma chave que fornece, e as cópias de segurança são guardadas no armazenamento que possui — seja ele disco local ou armazenamento de objetos compatível com S3 que configura.
Principais características de pgBackWeb
Suporte a múltiplas bases de dados
Ligue e agende cópias de segurança para várias bases de dados PostgreSQL a partir de um único painel de controlo, sem ficheiros de configuração separados por base de dados.
Armazenamento compatível com S3
Envie ficheiros de cópia de segurança para AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO, ou qualquer endpoint compatível com S3, juntamente com o armazenamento local.
Tarefas de cópia de segurança agendadas
Defina agendamentos de cópias de segurança recorrentes com políticas de retenção configuráveis para remover automaticamente arquivos antigos e controlar os custos de armazenamento.
Credenciais criptografadas
Todas as palavras-passe de base de dados e chaves de acesso de armazenamento são encriptadas em repouso utilizando uma chave privada que controla — nunca armazenadas em texto simples.
Acompanhamento do histórico de backups
Cada execução de cópia de segurança é registada com o estado, a duração e o tamanho do ficheiro para que saiba imediatamente quando uma tarefa falha.
Por que executar pgBackWeb na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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