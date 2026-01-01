O pgBackWeb é um gestor de cópias de segurança PostgreSQL de código aberto com uma interface web para agendamento, execução e monitorização de tarefas de cópia de segurança em várias bases de dados e destinos de armazenamento. Ao contrário das ferramentas de linha de comandos que exigem conhecimento de scripting de shell, o pgBackWeb permite-lhe configurar agendamentos, políticas de retenção e destinos de armazenamento inteiramente através de um navegador.

Autoalojar o pgBackWeb no seu próprio VPS mantém a sua configuração de cópia de segurança e credenciais de base de dados sob o seu controlo total. Todas as credenciais armazenadas são encriptadas usando uma chave que fornece, e as cópias de segurança são guardadas no armazenamento que possui — seja ele disco local ou armazenamento de objetos compatível com S3 que configura.