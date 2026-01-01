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Interface web de código aberto para agendamento e monitorização de backups de PostgreSQL em várias bases de dados e destinos de armazenamento.

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Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com pgBackWeb

O pgBackWeb é um gestor de cópias de segurança PostgreSQL de código aberto com uma interface web para agendamento, execução e monitorização de tarefas de cópia de segurança em várias bases de dados e destinos de armazenamento. Ao contrário das ferramentas de linha de comandos que exigem conhecimento de scripting de shell, o pgBackWeb permite-lhe configurar agendamentos, políticas de retenção e destinos de armazenamento inteiramente através de um navegador.

Autoalojar o pgBackWeb no seu próprio VPS mantém a sua configuração de cópia de segurança e credenciais de base de dados sob o seu controlo total. Todas as credenciais armazenadas são encriptadas usando uma chave que fornece, e as cópias de segurança são guardadas no armazenamento que possui — seja ele disco local ou armazenamento de objetos compatível com S3 que configura.

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O que pode criar com {name}

Principais características de pgBackWeb

Suporte a múltiplas bases de dados

Ligue e agende cópias de segurança para várias bases de dados PostgreSQL a partir de um único painel de controlo, sem ficheiros de configuração separados por base de dados.

Armazenamento compatível com S3

Envie ficheiros de cópia de segurança para AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO, ou qualquer endpoint compatível com S3, juntamente com o armazenamento local.

Tarefas de cópia de segurança agendadas

Defina agendamentos de cópias de segurança recorrentes com políticas de retenção configuráveis para remover automaticamente arquivos antigos e controlar os custos de armazenamento.

Credenciais criptografadas

Todas as palavras-passe de base de dados e chaves de acesso de armazenamento são encriptadas em repouso utilizando uma chave privada que controla — nunca armazenadas em texto simples.

Acompanhamento do histórico de backups

Cada execução de cópia de segurança é registada com o estado, a duração e o tamanho do ficheiro para que saiba imediatamente quando uma tarefa falha.

Por que executar pgBackWeb na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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