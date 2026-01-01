Implemente Unstructured com instalação de um clique.
API de processamento de documentos que extrai dados estruturados de PDFs, ficheiros Word e imagens para pipelines RAG e modelos de IA.
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O que pode criar com Unstructured
O Unstructured é uma API de processamento de documentos de código aberto concebida para pipelines de IA e aprendizagem automática. Ingere PDFs, documentos Word, apresentações PowerPoint, imagens, HTML e outros formatos não estruturados e extrai elementos de texto limpos e estruturados, prontos para ingestão em bases de dados vetoriais.
O autoalojamento do Unstructured num VPS mantém os documentos confidenciais na sua própria infraestrutura, ao mesmo tempo que fornece as mesmas capacidades de extração utilizadas em sistemas RAG de produção. Integra-se com LangChain, LlamaIndex e as principais bases de dados vetoriais, tornando-o uma camada de ingestão de documentos plug-and-play para qualquer aplicação de IA.
Principais características de Unstructured
Extração multi-formato
Processe PDFs, Word, Excel, PowerPoint, imagens, HTML e formatos de email através de um único endpoint de API consistente.
RAG pipeline pronto
As saídas são estruturadas para ingestão direta em bases de dados vetoriais como Weaviate, Pinecone e Chroma para geração aumentada por recuperação.
Integração LangChain
Os carregadores nativos LangChain e LlamaIndex tornam o Unstructured uma fonte de documentos de fácil integração para qualquer framework de aplicação de IA.
Extração de tabela
Extrai com precisão tabelas de PDFs e documentos Word, preservando a estrutura para tarefas de processamento de dados subsequentes.
Privacidade no local
Executar no seu próprio VPS garante que documentos confidenciais nunca saiam da sua infraestrutura durante o processo de extração.
Por que executar Unstructured na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
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