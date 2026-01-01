O Unstructured é uma API de processamento de documentos de código aberto concebida para pipelines de IA e aprendizagem automática. Ingere PDFs, documentos Word, apresentações PowerPoint, imagens, HTML e outros formatos não estruturados e extrai elementos de texto limpos e estruturados, prontos para ingestão em bases de dados vetoriais.

O autoalojamento do Unstructured num VPS mantém os documentos confidenciais na sua própria infraestrutura, ao mesmo tempo que fornece as mesmas capacidades de extração utilizadas em sistemas RAG de produção. Integra-se com LangChain, LlamaIndex e as principais bases de dados vetoriais, tornando-o uma camada de ingestão de documentos plug-and-play para qualquer aplicação de IA.