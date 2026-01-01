Implemente o ZeroNote com instalação de um clique.
Aplicação encriptada unificada para notas, palavras-passe, marcadores e 2FA com encriptação AES do lado do cliente com conhecimento zero.
Escolha um plano VPS para ZeroNote
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ZeroNote
ZeroNote é uma aplicação de produtividade unificada autoalojada que consolida a gestão de notas, gestão de palavras-passe, marcadores e códigos de autenticação de dois fatores numa única aplicação encriptada. Utiliza encriptação AES do lado do cliente com uma arquitetura de conhecimento zero — o servidor nunca vê os seus dados não encriptados, apenas o seu dispositivo os pode desencriptar.
Autoalojar o ZeroNote num VPS combina quatro ferramentas separadas num serviço privado e encriptado que controla totalmente. O armazenamento SQLite offline-first garante que os dados estão sempre disponíveis sem uma ligação à internet, a etiquetagem automática inteligente mantém os itens organizados automaticamente, e a sincronização P2P ou S3 opcional estende a disponibilidade entre dispositivos.
Principais características de ZeroNote
Encriptação de conhecimento zero
A criptografia AES do lado do cliente garante que as suas notas, palavras-passe e códigos 2FA são encriptados antes de saírem do seu dispositivo.
Ferramenta unificada
Substitua o gestor de palavras-passe separado, a aplicação de notas, o gestor de favoritos e o autenticador 2FA por uma única aplicação autoalojada.
Armazenamento offline-first
Os dados são armazenados em SQLite localmente para que o seu cofre permaneça acessível mesmo sem uma ligação ativa à internet.
Etiquetagem automática inteligente
Etiquetas inteligentes categorizam automaticamente as entradas com base no tipo de conteúdo e palavras-chave, mantendo o seu cofre organizado sem esforço manual.
P2P & S3 sincronização
Opcionalmente, sincronize o seu cofre encriptado entre dispositivos utilizando sincronização ponto a ponto ou o seu próprio bucket de armazenamento compatível com S3.
Por que executar ZeroNote na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
AppFlowy
O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion