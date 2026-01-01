ZeroNote é uma aplicação de produtividade unificada autoalojada que consolida a gestão de notas, gestão de palavras-passe, marcadores e códigos de autenticação de dois fatores numa única aplicação encriptada. Utiliza encriptação AES do lado do cliente com uma arquitetura de conhecimento zero — o servidor nunca vê os seus dados não encriptados, apenas o seu dispositivo os pode desencriptar.

Autoalojar o ZeroNote num VPS combina quatro ferramentas separadas num serviço privado e encriptado que controla totalmente. O armazenamento SQLite offline-first garante que os dados estão sempre disponíveis sem uma ligação à internet, a etiquetagem automática inteligente mantém os itens organizados automaticamente, e a sincronização P2P ou S3 opcional estende a disponibilidade entre dispositivos.