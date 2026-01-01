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Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Typebot

Typebot é um construtor de formulários conversacionais autoalojado que substitui formulários HTML estáticos por fluxos interativos, semelhantes a conversas. Utilizando o seu editor de tela de arrastar e largar, as equipas podem criar conversas com vários passos, com ramificações condicionais, variáveis personalizadas e integrações nativas — sem escrever código. A plataforma é fornecida como dois serviços: um construtor para criar e gerir fluxos, e um visualizador que serve chatbots publicados diretamente aos utilizadores finais.

Autoalojar o Typebot no seu VPS dá-lhe total propriedade dos dados de submissão, carregamentos de ficheiros e credenciais de API, sem taxas por submissão e sem transferências de dados para terceiros. Os seus fluxos são executados no seu próprio domínio, totalmente privados, sem limites artificiais em espaços de trabalho, membros da equipa ou bots publicados.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Typebot

Construtor de fluxo visual

Crie conversas ramificadas utilizando um editor de tela com mais de 30 tipos de blocos, incluindo entradas, condicionais, incorporações de multimédia e recolha de pagamentos.

Integrações nativas

Ligue fluxos diretamente a OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, webhooks, Zapier e Make.com sem sair do editor.

Lógica condicional

Ramifique os percursos de conversação com base nas respostas do utilizador, variáveis ou respostas da API para proporcionar experiências totalmente personalizadas.

Modos de incorporação flexíveis

Publique chatbots como sobreposições pop-up, widgets laterais, chat de página inteira ou incorporações em linha em qualquer website ou aplicação web.

Análises em tempo real

Monitorize as taxas de envio, pontos de abandono e funis de conclusão para cada fluxo publicado a partir do painel de controlo.

Espaços de trabalho de equipa

Organize fluxos em múltiplos espaços de trabalho isolados com acesso baseado em funções para equipas diferentes ou clientes.

Por que executar Typebot na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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