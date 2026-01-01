Typebot é um construtor de formulários conversacionais autoalojado que substitui formulários HTML estáticos por fluxos interativos, semelhantes a conversas. Utilizando o seu editor de tela de arrastar e largar, as equipas podem criar conversas com vários passos, com ramificações condicionais, variáveis personalizadas e integrações nativas — sem escrever código. A plataforma é fornecida como dois serviços: um construtor para criar e gerir fluxos, e um visualizador que serve chatbots publicados diretamente aos utilizadores finais.

Autoalojar o Typebot no seu VPS dá-lhe total propriedade dos dados de submissão, carregamentos de ficheiros e credenciais de API, sem taxas por submissão e sem transferências de dados para terceiros. Os seus fluxos são executados no seu próprio domínio, totalmente privados, sem limites artificiais em espaços de trabalho, membros da equipa ou bots publicados.