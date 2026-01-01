Implemente o Redis Commander numa instalação com um clique.
UI de gestão de Redis baseada na web para navegar por chaves, editar valores e monitorizar uma base de dados Redis a partir de qualquer navegador.
Escolha um plano VPS para Redis Commander
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Redis Commander
O Redis Commander é uma interface web leve e de código aberto para gerir bases de dados Redis. Oferece um navegador em estilo de árvore para navegar em keyspaces, editores inline para strings, hashes, listas, conjuntos e conjuntos ordenados, e uma consola de comandos integrada para executar comandos Redis arbitrários. As estatísticas do servidor – utilização de memória, clientes conectados, taxas de acerto – são visíveis rapidamente no painel de controlo.
Esta implementação agrupa o Redis Commander com uma instância Redis 7, para que obtenha um armazenamento de chave-valor totalmente funcional e a sua interface de gestão numa única pilha. A autenticação básica HTTP protege a interface web de acesso não autorizado, e a instância Redis é protegida com uma palavra-passe gerada para que não seja exposta sem credenciais.
Principais características de Redis Commander
Chave Navegador
Navegue por todo o keyspace Redis numa vista de árvore, pesquise por padrão e inspecione ou edite qualquer valor diretamente no navegador sem escrever comandos Redis.
Todos os Tipos de Dados
Visualize e edite strings, hashes, listas, conjuntos, conjuntos ordenados e streams com editores sensíveis ao tipo que exibem dados num formato estruturado e legível.
Consola de comando
Execute comandos Redis arbitrários a partir da consola integrada e veja a resposta imediatamente – útil para depuração, administração e operações de dados pontuais.
Estatísticas do servidor
O painel de controlo mostra métricas do servidor Redis em tempo real, incluindo o consumo de memória, taxas de acerto/falha do keyspace, clientes conectados e o tempo de atividade num relance.
HTTP Autenticação Básica
A interface web está protegida por autenticação por nome de utilizador e palavra-passe, impedindo o acesso não autorizado aos seus dados Redis através da UI do navegador.
Por que executar Redis Commander na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.