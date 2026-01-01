O Redis Commander é uma interface web leve e de código aberto para gerir bases de dados Redis. Oferece um navegador em estilo de árvore para navegar em keyspaces, editores inline para strings, hashes, listas, conjuntos e conjuntos ordenados, e uma consola de comandos integrada para executar comandos Redis arbitrários. As estatísticas do servidor – utilização de memória, clientes conectados, taxas de acerto – são visíveis rapidamente no painel de controlo.

Esta implementação agrupa o Redis Commander com uma instância Redis 7, para que obtenha um armazenamento de chave-valor totalmente funcional e a sua interface de gestão numa única pilha. A autenticação básica HTTP protege a interface web de acesso não autorizado, e a instância Redis é protegida com uma palavra-passe gerada para que não seja exposta sem credenciais.