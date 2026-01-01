Opengist é um pastebin autoalojado que armazena cada fragmento como um repositório Git real. Ao contrário das ferramentas de pastebin baseadas em base de dados, cada gist é totalmente clonável — os utilizadores podem enviar atualizações, ver o histórico completo de commits e colaborar através de comandos Git padrão via HTTP ou SSH. Uma interface web limpa oferece realce de sintaxe, pesquisa de texto completo e modos de visibilidade público, privado e não listado para cada fragmento.

Alojando o Opengist no seu VPS dá-lhe a propriedade total dos seus fragmentos de código e pastes sem os partilhar com serviços de terceiros. O SQLite é usado por predefinição, sem a necessidade de um contentor de base de dados adicional. O primeiro utilizador a registar-se torna-se o administrador com acesso às definições de toda a instância e à gestão de utilizadores.