Implemente o Opengist com instalação num clique.
Pastebin autoalojado com tecnologia Git para partilhar fragmentos de código com realce de sintaxe e histórico de versões completo.
Escolha um plano VPS para Opengist
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Opengist
Opengist é um pastebin autoalojado que armazena cada fragmento como um repositório Git real. Ao contrário das ferramentas de pastebin baseadas em base de dados, cada gist é totalmente clonável — os utilizadores podem enviar atualizações, ver o histórico completo de commits e colaborar através de comandos Git padrão via HTTP ou SSH. Uma interface web limpa oferece realce de sintaxe, pesquisa de texto completo e modos de visibilidade público, privado e não listado para cada fragmento.
Alojando o Opengist no seu VPS dá-lhe a propriedade total dos seus fragmentos de código e pastes sem os partilhar com serviços de terceiros. O SQLite é usado por predefinição, sem a necessidade de um contentor de base de dados adicional. O primeiro utilizador a registar-se torna-se o administrador com acesso às definições de toda a instância e à gestão de utilizadores.
Principais características de Opengist
Armazenamento com suporte Git
Cada fragmento é armazenado como um repositório Git real, fornecendo histórico de versões, diferenças e acesso de clonagem HTTP ou SSH pronto a usar.
Realce de sintaxe
Suporta centenas de idiomas com deteção automática e substituição manual para um realce preciso de qualquer fragmento de código ou ficheiro de configuração.
Controlos de visibilidade
Defina gists individuais como públicos, privados ou não listados para controlar exatamente quem pode descobrir e ver os seus snippets.
Pesquisa de texto completo
Pesquise em todos os gists por conteúdo, nome de ficheiro ou idioma utilizando o índice Bleve incorporado – não é necessário um motor de pesquisa externo.
Início de sessão OAuth
Inicie sessão com GitHub, GitLab, Gitea ou qualquer fornecedor compatível com OIDC em vez de gerir uma conta local separada.
Fragmentos incorporáveis
Incorpore qualquer gist em páginas externas com uma tag de script gerada que renderiza código com destaque de sintaxe ao vivo, inline.
Por que executar Opengist na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.