Implemente Plik com instalação de um clique.
Plataforma escalável de partilha de ficheiros temporários autoalojada – como o WeTransfer, mas sob o seu controlo total.
Escolha um plano VPS para Plik
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Plik
O Plik é uma plataforma de partilha de ficheiros temporária de código aberto que permite carregar ficheiros e partilhar links seguros e com prazo de validade com qualquer pessoa — sem depender de serviços de cloud de terceiros. Construído com a privacidade e flexibilidade em mente, suporta carregamentos protegidos por palavra-passe, links de transferência de uso único que desaparecem após o primeiro acesso e encriptação de ponta a ponta usando o protocolo age.
O autoalojamento do Plik no seu VPS significa que os seus ficheiros permanecem na infraestrutura que controla, com períodos de retenção configuráveis e limites de tamanho de ficheiro. A moderna interface web Vue 3 facilita a gestão de carregamentos, enquanto o cliente CLI integrado permite transferências de ficheiros por script a partir de qualquer plataforma.
Principais características de Plik
Ligações de ficheiros a expirar
Defina um tempo de vida personalizado em cada carregamento para que os ficheiros partilhados expirem automaticamente e sejam eliminados, mantendo o armazenamento limpo.
Descarregamentos de uma só vez
Gere links de uso único que se autodestroem após o primeiro download, garantindo que os ficheiros cheguem apenas ao destinatário pretendido.
Carregamentos protegidos por palavra-passe
Proteja os carregamentos individuais com uma palavra-passe para que apenas os destinatários com as credenciais corretas possam aceder aos ficheiros partilhados.
Encriptação ponto a ponto
Cifre ficheiros no lado do cliente usando o protocolo age antes do carregamento para que nem mesmo o operador do servidor consiga ler o conteúdo.
Múltiplos backends de armazenamento
Armazene ficheiros localmente ou ligue-se ao S3, Google Cloud Storage, ou OpenStack Swift para escalar a capacidade sem limites.
Suporte ao cliente CLI
Carregue e gira ficheiros diretamente a partir do terminal utilizando o cliente CLI Go multiplataforma, permitindo transferências programadas e automatizadas.
Por que executar Plik na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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