O Plik é uma plataforma de partilha de ficheiros temporária de código aberto que permite carregar ficheiros e partilhar links seguros e com prazo de validade com qualquer pessoa — sem depender de serviços de cloud de terceiros. Construído com a privacidade e flexibilidade em mente, suporta carregamentos protegidos por palavra-passe, links de transferência de uso único que desaparecem após o primeiro acesso e encriptação de ponta a ponta usando o protocolo age.

O autoalojamento do Plik no seu VPS significa que os seus ficheiros permanecem na infraestrutura que controla, com períodos de retenção configuráveis e limites de tamanho de ficheiro. A moderna interface web Vue 3 facilita a gestão de carregamentos, enquanto o cliente CLI integrado permite transferências de ficheiros por script a partir de qualquer plataforma.