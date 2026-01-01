Plataforma de rastreamento GPS de código aberto que suporta mais de 200 protocolos para monitorização em tempo real de frotas e ativos.
Escolha um plano VPS para Traccar
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Traccar
O Traccar é um sistema de rastreamento GPS abrangente e de código aberto que suporta mais de 200 protocolos de comunicação e funciona com praticamente qualquer dispositivo GPS disponível no mercado. Organizações de todos os tamanhos utilizam o Traccar para monitorar veículos, ativos e pessoal em tempo real através de uma interface web intuitiva com mapas interativos, zonas de geofencing, alertas de velocidade e relatórios detalhados de viagens.
O auto-hospedagem do Traccar no seu próprio VPS elimina as taxas de licenciamento recorrentes por dispositivo cobradas por plataformas comerciais e mantém os dados de localização sensíveis totalmente sob seu controle. Este modelo implementa o Traccar com um banco de dados PostgreSQL para armazenamento confiável e a longo prazo do histórico de rastreamento, rotas e análises.
Principais características de Traccar
Mais de 200 protocolos de dispositivos
Conecte praticamente qualquer localizador GPS, dongle OBD ou aplicação de smartphone com suporte integrado para mais de 200 protocolos de comunicação.
Rastreamento de mapa em tempo real
Monitorize as posições dos dispositivos em tempo real em OpenStreetMap ou Google Maps interativos com atualizações automáticas e visualização de rotas.
Geofencing e alertas
Defina zonas de geocerca e receba notificações instantâneas para entrada, saída, violações de velocidade e eventos de movimento.
Relatórios da frota
Gerar relatórios abrangentes para viagens, paragens, distância, consumo de combustível e análise do comportamento do condutor.
Acesso multiutilizador
Crie contas de utilizador com partilha de dispositivos baseada em permissões para equipas, departamentos ou clientes.
Integração de API REST
Integre dados de monitorização com sistemas externos e painéis de controlo através de uma API REST bem documentada.
Por que executar Traccar na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor de sincronização Anki autoalojado com suporte multiutilizador, cópias de segurança e painel de controlo web
Blender
Conjunto de ferramentas de modelação, animação e renderização 3D acessível através do navegador