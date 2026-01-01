O Traccar é um sistema de rastreamento GPS abrangente e de código aberto que suporta mais de 200 protocolos de comunicação e funciona com praticamente qualquer dispositivo GPS disponível no mercado. Organizações de todos os tamanhos utilizam o Traccar para monitorar veículos, ativos e pessoal em tempo real através de uma interface web intuitiva com mapas interativos, zonas de geofencing, alertas de velocidade e relatórios detalhados de viagens.

O auto-hospedagem do Traccar no seu próprio VPS elimina as taxas de licenciamento recorrentes por dispositivo cobradas por plataformas comerciais e mantém os dados de localização sensíveis totalmente sob seu controle. Este modelo implementa o Traccar com um banco de dados PostgreSQL para armazenamento confiável e a longo prazo do histórico de rastreamento, rotas e análises.