Yarn é uma plataforma de redes sociais descentralizada e auto-hospedada que combina micro-blogging ao estilo do Twitter com o formato de feed twtxt aberto. Cada pod é uma instância independente que federa com outros pods Yarn e qualquer feed twtxt na web aberta, para que os utilizadores sigam pessoas entre servidores sem depender de um único fornecedor. O software não recolhe informações pessoais, não executa publicidade e não envia análises — o conteúdo e os gráficos de seguidores pertencem inteiramente ao operador do pod.

Executar o seu próprio pod Yarn num VPS mantém as conversas, os media e a identidade sob o seu próprio domínio. O servidor yarnd baseado em Go é leve, persiste tudo numa única base de dados incorporada e suporta pods de utilizador único e multiutilizador com carregamentos de media, conversas encadeadas e feeds RSS/Atom completos.