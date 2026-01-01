Implemente Yarn com instalação de um clique.
Pod de microblogging autoalojado e descentralizado, construído no formato twtxt, sem anúncios, rastreamento ou dependência de fornecedor.
Escolha um plano VPS para Yarn
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Yarn
Yarn é uma plataforma de redes sociais descentralizada e auto-hospedada que combina micro-blogging ao estilo do Twitter com o formato de feed twtxt aberto. Cada pod é uma instância independente que federa com outros pods Yarn e qualquer feed twtxt na web aberta, para que os utilizadores sigam pessoas entre servidores sem depender de um único fornecedor. O software não recolhe informações pessoais, não executa publicidade e não envia análises — o conteúdo e os gráficos de seguidores pertencem inteiramente ao operador do pod.
Executar o seu próprio pod Yarn num VPS mantém as conversas, os media e a identidade sob o seu próprio domínio. O servidor yarnd baseado em Go é leve, persiste tudo numa única base de dados incorporada e suporta pods de utilizador único e multiutilizador com carregamentos de media, conversas encadeadas e feeds RSS/Atom completos.
Principais características de Yarn
Fluxos twtxt descentralizados
Cada conta publica um feed twtxt portátil que qualquer pod Yarn ou cliente compatível pode seguir — sem servidores centrais ou protocolos proprietários.
Privacidade desde a conceção
Sem análises, sem publicidade e sem rastreamento de terceiros — o yarnd recolhe apenas o que é necessário para operar o próprio pod.
Conversas encadeadas
Fios de resposta, menções e assuntos permitem que as discussões permaneçam legíveis entre pods sem depender de cronogramas centralizados.
Suporte de multimédia integrado
Carregue imagens, áudio e vídeo diretamente para o seu pod com transcodificação ffmpeg opcional para reprodução em linha.
Pods de utilizador único ou multiutilizador
Opere um pod pessoal para si ou abra inscrições para alojar uma comunidade — o mesmo binário suporta ambos os modelos de implementação.
Binário Go leve
O servidor yarnd executa como um único binário compilado com uma base de dados bitcask incorporada, mantendo o consumo de recursos baixo em planos VPS pequenos.
Por que executar Yarn na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.