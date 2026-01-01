Implemente o Bluesky PDS com instalação em um clique.
Servidor de Dados Pessoais autoalojado para a rede Bluesky, que lhe confere a propriedade total da sua identidade social e conteúdo.
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O que pode criar com Bluesky PDS
O Bluesky PDS (Servidor de Dados Pessoais) é o componente fundamental para participar na rede social Bluesky nos seus próprios termos. Construído sobre o Protocolo AT, armazena o seu grafo social, publicações e multimédia, gere a sua identidade descentralizada (DID) e sincroniza com a rede Bluesky mais ampla — tudo sem depender de uma única empresa ou plataforma.
Executar o seu próprio PDS significa que o seu conteúdo e as relações com os seus seguidores são portáteis: se alguma vez mudar de fornecedor de alojamento, os seus dados movem-se consigo. Esta implementação inclui armazenamento persistente, a ferramenta de gestão pdsadmin e integração total com os serviços de retransmissão e visualização de aplicações do Bluesky para que possa usar qualquer cliente compatível com o Bluesky imediatamente após a configuração.
Principais características de Bluesky PDS
Propriedade Completa dos Dados
As publicações, os gostos e o grafo social são armazenados no seu próprio servidor sob o Protocolo AT, tornando-os totalmente portáteis e independentes de qualquer plataforma única.
Identidade Descentralizada
O PDS gere o seu DID (Identificador Descentralizado), dando-lhe uma identidade persistente e autossuficiente que não pode ser revogada por um serviço de terceiros.
Identificadores de Domínio Personalizados
Aloje o seu Bluesky handle no seu próprio domínio, reforçando a sua identidade e tornando a sua presença inconfundivelmente sua.
Compatibilidade Total de Rede
Sincroniza automaticamente com o retransmissor Bluesky para que o seu conteúdo apareça no feed global e seja acessível a partir de qualquer cliente ou aplicação Bluesky.
Ferramentas de Administração Integradas
A ferramenta pdsadmin incluída permite gerir contas, rodar chaves e lidar com tarefas de administração de servidor diretamente a partir da linha de comandos.
Por que executar Bluesky PDS na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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