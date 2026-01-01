O Bluesky PDS (Servidor de Dados Pessoais) é o componente fundamental para participar na rede social Bluesky nos seus próprios termos. Construído sobre o Protocolo AT, armazena o seu grafo social, publicações e multimédia, gere a sua identidade descentralizada (DID) e sincroniza com a rede Bluesky mais ampla — tudo sem depender de uma única empresa ou plataforma.

Executar o seu próprio PDS significa que o seu conteúdo e as relações com os seus seguidores são portáteis: se alguma vez mudar de fornecedor de alojamento, os seus dados movem-se consigo. Esta implementação inclui armazenamento persistente, a ferramenta de gestão pdsadmin e integração total com os serviços de retransmissão e visualização de aplicações do Bluesky para que possa usar qualquer cliente compatível com o Bluesky imediatamente após a configuração.