O Cockpit é um sistema de gestão de conteúdos sem cabeça moderno, construído para fluxos de trabalho de programadores. Oferece uma interface limpa e intuitiva para definir tipos de conteúdo, coleções e singletons, e gera automaticamente APIs RESTful e GraphQL para cada modelo de conteúdo — sem necessidade de código API personalizado. A sua pegada leve significa implementações mais rápidas e menor consumo de recursos em comparação com as plataformas CMS tradicionais.

O autoalojamento do Cockpit no seu VPS mantém o conteúdo editorial, os dados do utilizador e os tokens de API dentro da sua própria infraestrutura. Mantém controlo total sobre os limites de taxa de API, autenticação e armazenamento enquanto entrega conteúdo a qualquer framework de front-end — React, Vue, Angular, aplicações móveis ou geradores de sites estáticos como Next.js e Gatsby.