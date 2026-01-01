Implemente o Cockpit CMS com um clique.
SGC headless API-first leve para programadores que precisam de modelagem de conteúdo flexível sem a sobrecarga de um SGC monolítico.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Cockpit CMS
O Cockpit é um sistema de gestão de conteúdos sem cabeça moderno, construído para fluxos de trabalho de programadores. Oferece uma interface limpa e intuitiva para definir tipos de conteúdo, coleções e singletons, e gera automaticamente APIs RESTful e GraphQL para cada modelo de conteúdo — sem necessidade de código API personalizado. A sua pegada leve significa implementações mais rápidas e menor consumo de recursos em comparação com as plataformas CMS tradicionais.
O autoalojamento do Cockpit no seu VPS mantém o conteúdo editorial, os dados do utilizador e os tokens de API dentro da sua própria infraestrutura. Mantém controlo total sobre os limites de taxa de API, autenticação e armazenamento enquanto entrega conteúdo a qualquer framework de front-end — React, Vue, Angular, aplicações móveis ou geradores de sites estáticos como Next.js e Gatsby.
Principais características de Cockpit CMS
Entrega de conteúdo API-first
Cada coleção de conteúdos obtém automaticamente endpoints REST e GraphQL, prontos para alimentar qualquer aplicação front-end ou móvel.
Modelagem de conteúdo flexível
Defina tipos de campo personalizados, estruturas aninhadas e relações de conteúdo sem escrever migrações de esquema.
Suporte multilíngue
Gerir conteúdo localizado nativamente para sites internacionais sem plugins adicionais ou serviços de tradução externos.
Permissões baseadas em função
Atribua níveis de acesso granulares a editores, contribuidores e clientes API para que cada função aceda apenas ao que deve.
Integração de Webhook
Acione fluxos de trabalho automatizados e invalidações de cache em alterações de conteúdo com endpoints de webhook configuráveis.
Por que executar Cockpit CMS na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.