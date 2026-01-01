O Flarum é uma plataforma de fórum de próxima geração que reimagina a discussão online para a web moderna. Construído com uma abordagem mobile-first, oferece uma experiência elegante, rápida e intuitiva que incentiva conversas significativas. Ao contrário do software de fórum tradicional que parece desatualizado e pesado, o Flarum combina atualizações em tempo real, scroll infinito e um poderoso sistema de extensões numa interface limpa e sem distrações.

O autoalojamento do Flarum no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre os dados da sua comunidade, sem taxas por utilizador, e a liberdade de instalar qualquer uma das mais de 200 extensões da comunidade. Com o MySQL a gerir o armazenamento de dados e mais de 41 pacotes de tradução disponíveis, o Flarum adapta-se desde grupos de hobby de nicho a grandes comunidades profissionais.