Implemente o Flarum com instalação de um clique.
Software de fórum moderno, elegante e de código aberto para criar comunidades online envolvidas e prósperas.
Escolha um plano VPS para Flarum
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Flarum
O Flarum é uma plataforma de fórum de próxima geração que reimagina a discussão online para a web moderna. Construído com uma abordagem mobile-first, oferece uma experiência elegante, rápida e intuitiva que incentiva conversas significativas. Ao contrário do software de fórum tradicional que parece desatualizado e pesado, o Flarum combina atualizações em tempo real, scroll infinito e um poderoso sistema de extensões numa interface limpa e sem distrações.
O autoalojamento do Flarum no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre os dados da sua comunidade, sem taxas por utilizador, e a liberdade de instalar qualquer uma das mais de 200 extensões da comunidade. Com o MySQL a gerir o armazenamento de dados e mais de 41 pacotes de tradução disponíveis, o Flarum adapta-se desde grupos de hobby de nicho a grandes comunidades profissionais.
Principais características de Flarum
Design Mobile-First
Interface responsiva construída de raiz para dispositivos móveis, proporcionando uma experiência fluida em qualquer tamanho de ecrã.
Rico Ecossistema de Extensões
Mais de 200 extensões da comunidade permitem adicionar login social, subscrições, sondagens e muito mais sem tocar no código principal.
Atualizações em tempo real
As discussões atualizam em tempo real sem recarregar a página, mantendo as conversas rápidas e envolventes para comunidades ativas.
Organização Baseada em Tags
Um sistema de etiquetas flexível permite categorizar discussões e que os utilizadores sigam apenas os tópicos que lhes interessam.
Moderação Poderosa
Ferramentas integradas de sinalização, suspensão e gestão de utilizadores dão aos moderadores um controlo detalhado sobre a saúde da comunidade.
Por que executar Flarum na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
Apache Answer
Plataforma de perguntas e respostas de código aberto para partilha de conhecimento em equipa e criação de comunidade