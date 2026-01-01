Implemente o TaskTrove com instalação de um clique.
Gestor de tarefas pessoais autoalojado com análise de linguagem natural, tarefas recorrentes e vistas Kanban e de calendário.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com TaskTrove
TaskTrove é uma aplicação de gestão de tarefas leve e autoalojada que armazena todos os dados como ficheiros JSON simples — não requer base de dados. Analisa a entrada em linguagem natural para datas e horas, suporta subtarefas ilimitadas e padrões de tarefas recorrentes, e organiza o trabalho em projetos com etiquetas codificadas por cores. Múltiplas visualizações — lista, quadro Kanban e calendário — permitem trabalhar com as tarefas na disposição que melhor se adapta ao momento.
Ao contrário das aplicações de tarefas na nuvem que sincronizam dados através de servidores de terceiros, o TaskTrove funciona inteiramente no seu próprio VPS sem rastreamento, sem análises de uso e sem dependências de API externas. Os dados das tarefas são armazenados como ficheiros JSON legíveis que podem ser copiados, transferidos ou inspecionados com qualquer editor de texto.
Principais características de TaskTrove
Análise de linguagem natural
Escreva "amanhã às 14h" ou "todas as sextas-feiras" para definir datas de conclusão e agendamentos recorrentes sem precisar de usar um seletor de datas.
Vistas de Kanban e de calendário
Alterne entre as disposições de lista, quadro Kanban e calendário para trabalhar com as suas tarefas na vista que melhor se adapta ao seu foco atual.
Padrões de tarefas recorrentes
Defina regras de recorrência diárias, semanais, mensais ou totalmente personalizadas para que as tarefas de rotina se reagendem automaticamente sem introdução manual.
Organização do projeto
Agrupe tarefas em projetos com secções, etiquetas codificadas por cores e subtarefas ilimitadas para manter o trabalho complexo estruturado e navegável.
Armazenamento baseado em ficheiros
Todas as tarefas são armazenadas como ficheiros JSON simples – simples de fazer cópias de segurança, transferir para outra instância, ou ler diretamente sem uma ferramenta de base de dados.
Por que executar TaskTrove na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion