TaskTrove é uma aplicação de gestão de tarefas leve e autoalojada que armazena todos os dados como ficheiros JSON simples — não requer base de dados. Analisa a entrada em linguagem natural para datas e horas, suporta subtarefas ilimitadas e padrões de tarefas recorrentes, e organiza o trabalho em projetos com etiquetas codificadas por cores. Múltiplas visualizações — lista, quadro Kanban e calendário — permitem trabalhar com as tarefas na disposição que melhor se adapta ao momento.

Ao contrário das aplicações de tarefas na nuvem que sincronizam dados através de servidores de terceiros, o TaskTrove funciona inteiramente no seu próprio VPS sem rastreamento, sem análises de uso e sem dependências de API externas. Os dados das tarefas são armazenados como ficheiros JSON legíveis que podem ser copiados, transferidos ou inspecionados com qualquer editor de texto.