Implemente o Usertour com instalação de um clique.
Plataforma de integração de utilizadores autoalojada para criar percursos de produto na aplicação, listas de verificação e inquéritos sem fornecedores terceiros.
Escolha um plano VPS para Usertour
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Usertour
Usertour é uma plataforma de integração de utilizadores e envolvimento de produto de código aberto que permite às equipas de produto criar guias na aplicação, listas de verificação, inquéritos e lançadores diretamente dentro da sua aplicação web — sem gargalos de engenharia para cada novo fluxo. É uma alternativa autoalojada a Appcues, Userpilot e Userflow, dando controlo total sobre os dados de integração de utilizadores e eliminando os preços por MAU.
Autoalojar o Usertour no seu próprio VPS significa que os dados de comportamento do utilizador e as análises de integração permanecem na sua infraestrutura. Evita o rastreamento de terceiros dos seus utilizadores, cumpre os requisitos de residência de dados e nunca atinge um limite de preços à medida que a sua base de utilizadores cresce. O suporte a múltiplos ambientes permite-lhe testar fluxos em ambiente de teste com segurança antes de os promover para produção.
Principais características de Usertour
Visitas guiadas ao produto na aplicação
Crie tutoriais interativos passo a passo que orientam novos utilizadores ao seu primeiro momento de valor sem escrever código para cada fluxo.
Listas de verificação de integração
Crie listas de verificação baseadas em tarefas que destacam as funcionalidades chave e acompanham o progresso de cada utilizador ao longo do percurso de integração.
Segmentação avançada de utilizadores
Segmentar utilizadores por atributos personalizados e eventos para mostrar o fluxo certo ao utilizador certo exatamente no momento certo.
Análise de Fluxo
Monitorize as visualizações, conclusões e taxas de abandono de cada fluxo para identificar exatamente onde os utilizadores desistem.
Suporte para vários ambientes
Mantenha ambientes de produção e de staging separados para que os fluxos possam ser testados exaustivamente antes de chegarem aos utilizadores reais.
Inquéritos na aplicação
Recolha feedback contextual com inquéritos acionados por ações específicas do utilizador, eventos de conclusão ou regras baseadas no tempo.
Por que executar Usertour na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.