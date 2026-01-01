Usertour é uma plataforma de integração de utilizadores e envolvimento de produto de código aberto que permite às equipas de produto criar guias na aplicação, listas de verificação, inquéritos e lançadores diretamente dentro da sua aplicação web — sem gargalos de engenharia para cada novo fluxo. É uma alternativa autoalojada a Appcues, Userpilot e Userflow, dando controlo total sobre os dados de integração de utilizadores e eliminando os preços por MAU.

Autoalojar o Usertour no seu próprio VPS significa que os dados de comportamento do utilizador e as análises de integração permanecem na sua infraestrutura. Evita o rastreamento de terceiros dos seus utilizadores, cumpre os requisitos de residência de dados e nunca atinge um limite de preços à medida que a sua base de utilizadores cresce. O suporte a múltiplos ambientes permite-lhe testar fluxos em ambiente de teste com segurança antes de os promover para produção.