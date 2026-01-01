O LimeSurvey é uma plataforma de inquéritos de código aberto líder que permite a investigadores, empresas e instituições criar questionários online profissionais. Suporta mais de 80 idiomas, lógica de ramificação avançada, gestão de participantes e opções abrangentes de exportação de dados, incluindo formatos SPSS e Excel.

Com os seus extensos tipos de perguntas, temas personalizados e arquitetura de plugins, o LimeSurvey oferece capacidades de inquérito de nível empresarial sem taxas de subscrição. Este template inclui MariaDB para armazenamento de dados fiável, Redis para gestão rápida de sessões e encaminhamento HTTPS Traefik para submissões de inquéritos seguras.