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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com LimeSurvey

O LimeSurvey é uma plataforma de inquéritos de código aberto líder que permite a investigadores, empresas e instituições criar questionários online profissionais. Suporta mais de 80 idiomas, lógica de ramificação avançada, gestão de participantes e opções abrangentes de exportação de dados, incluindo formatos SPSS e Excel.

Com os seus extensos tipos de perguntas, temas personalizados e arquitetura de plugins, o LimeSurvey oferece capacidades de inquérito de nível empresarial sem taxas de subscrição. Este template inclui MariaDB para armazenamento de dados fiável, Redis para gestão rápida de sessões e encaminhamento HTTPS Traefik para submissões de inquéritos seguras.

Comece agora
O que pode criar com {name}

Principais características de LimeSurvey

Tipos de perguntas avançadas

Escolha entre mais de 28 tipos de perguntas, incluindo perguntas de matriz, classificação, carregamento de ficheiros e baseadas em equações, para qualquer cenário de inquérito.

Lógica de Ramificação

Crie inquéritos dinâmicos que mostram ou ocultam perguntas com base em respostas anteriores, utilizando um poderoso gestor de expressões.

Inquéritos Multilíngues

Crie inquéritos em mais de 80 idiomas com suporte automático a texto da direita para a esquerda para uma recolha de dados verdadeiramente global.

Exportação e Análise de Dados

Exporte os resultados para formatos SPSS, R, Excel e CSV com estatísticas, gráficos e ferramentas de tabulação cruzada incorporados.

Gestão de Participantes

Monitorize os inquiridos com acesso baseado em tokens, envie lembretes e controle quotas para uma administração precisa do inquérito.

Por que executar LimeSurvey na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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