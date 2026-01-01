Implemente o LimeSurvey com instalação de um clique.
Plataforma profissional de inquéritos online para criar questionários e recolher dados.
Escolha um plano VPS para LimeSurvey
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com LimeSurvey
O LimeSurvey é uma plataforma de inquéritos de código aberto líder que permite a investigadores, empresas e instituições criar questionários online profissionais. Suporta mais de 80 idiomas, lógica de ramificação avançada, gestão de participantes e opções abrangentes de exportação de dados, incluindo formatos SPSS e Excel.
Com os seus extensos tipos de perguntas, temas personalizados e arquitetura de plugins, o LimeSurvey oferece capacidades de inquérito de nível empresarial sem taxas de subscrição. Este template inclui MariaDB para armazenamento de dados fiável, Redis para gestão rápida de sessões e encaminhamento HTTPS Traefik para submissões de inquéritos seguras.
Principais características de LimeSurvey
Tipos de perguntas avançadas
Escolha entre mais de 28 tipos de perguntas, incluindo perguntas de matriz, classificação, carregamento de ficheiros e baseadas em equações, para qualquer cenário de inquérito.
Lógica de Ramificação
Crie inquéritos dinâmicos que mostram ou ocultam perguntas com base em respostas anteriores, utilizando um poderoso gestor de expressões.
Inquéritos Multilíngues
Crie inquéritos em mais de 80 idiomas com suporte automático a texto da direita para a esquerda para uma recolha de dados verdadeiramente global.
Exportação e Análise de Dados
Exporte os resultados para formatos SPSS, R, Excel e CSV com estatísticas, gráficos e ferramentas de tabulação cruzada incorporados.
Gestão de Participantes
Monitorize os inquiridos com acesso baseado em tokens, envie lembretes e controle quotas para uma administração precisa do inquérito.
Por que executar LimeSurvey na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor de sincronização Anki autoalojado com suporte multiutilizador, cópias de segurança e painel de controlo web